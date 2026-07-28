¡Nació Eira Del Mar! Hija de Daddy Yankee comparte las primeras fotos de su bebé y emociona a sus seguidores

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, se convirtió en mamá el pasado 22 de julio cuando llegó al mundo su primera hija, Eira Del Mar.

La influencer y empresaria puertorriqueña compartió la noticia en Instagram el lunes con una serie de fotografías tiernas desde el hospital, junto a su esposo Carlos Olmo y la recién nacida envuelta en una mantita de rayas blancas y rosas.

«Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición», escribió Jesaaelys junto a las imágenes, que acumularon más de 179,000 likes en pocas horas.

Eira Del Mar es un bebé muy especial: se trata de un «bebé arcoíris», como se llama cariñosamente a los bebés que nacen después de una pérdida gestacional previa. La pareja había perdido un embarazo en septiembre de 2025, apenas semanas antes de casarse el 4 de octubre de ese mismo año. El anuncio del nuevo embarazo llegó el 13 de febrero de 2026 con un video grabado frente al mar y el mensaje «Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios».

El camino hasta el nacimiento tuvo sus sustos. En la semana 34 de gestación, Jesaaelys fue diagnosticada con colestasis del embarazo, una condición hepática que puede representar riesgos para el bebé. Los médicos decidieron inducir el parto en la semana 37, y aunque Jesaaelys confesó que soñaba con un parto natural a las 40 semanas, lo aceptó con una calma admirable: «Acepté la voluntad de Dios. Lo que queremos es que bebé y mamá estén saludables».

Con este nacimiento, el «Rey del Reguetón» se convierte en abuelo por segunda vez. Se conoce que su hijo Jeremy también es papá. Además el cantante tiene otra hija llamada Yamilette, quien siempre ha estado alejada del foco público.

Daddy Yankee, que se retiró de la música en diciembre de 2023 para dedicarse a su fe cristiana, no estuvo presente en el gender reveal de su hija ni hizo declaraciones públicas sobre el embarazo, en medio del distanciamiento que existe entre ambos desde que se divorció oficialmente de Mireddys González en febrero de 2025, tras casi 30 años de matrimonio.

Pero más allá de cualquier tormenta familiar, esta semana el mundo celebra con Jesaaelys: Eira Del Mar llegó a las 2:41 de la tarde del 22 de julio, y con ella, una nueva generación de la familia Ayala da sus primeros pasos en este mundo.