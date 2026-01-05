Vídeos relacionados:

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se casó el pasado octubre con su pareja, Carlos Olmo. La creadora de contenido puertorriqueña compartió las imágenes del enlace en su resumen anual de 2025, confirmando así una noticia que había mantenido en secreto durante meses.

En un post que compartió con fotos del enlace, Jesaaelys aparece radiante con un vestido blanco de inspiración playera, detalles de perlas y un peinado sencillo, mientras Carlos luce un conjunto negro con un toque moderno y relajado. La ceremonia, celebrada en un entorno íntimo y sin excesos, reflejó el estilo sobrio y elegante de la pareja. “El 4 de octubre de 2025 me casé con el amor de mi vida”, escribió ella junto a las imágenes.

Sin embargo, el detalle que más comentarios generó no fue el vestido ni la fecha, sino la ausencia de su padre, Daddy Yankee, quien no aparece en ninguna de las fotografías. Fue su madre, Mireddys González, quien la acompañó al altar, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de la cercanía entre ambas y, a la vez, del distanciamiento entre Jesaaelys y el cantante, tras la separación pública del artista y su exesposa.

Las reacciones en redes se dividieron entre quienes aplaudieron la discreción y el amor de la pareja, y quienes lamentaron no ver al “Big Boss” en un momento tan especial. “Qué triste un día tan importante sin la compañía de su padre”, escribió una usuaria, mientras otra comentaba: “La boda de la hija de una superestrella mundial y tan sencilla… me encanta su naturalidad”. Otros, sin embargo, defendieron a Jesaaelys con empatía: “Nadie sabe lo que pasa en una familia, que viva su felicidad como quiera”.

Desde hace meses, se sabe que Jesaaelys ha mantenido su apoyo incondicional a su madre, mientras Daddy Yankee mantiene una relación cercana con sus otros hijos, Jeremy y Yamilette. Lejos de los rumores y los titulares, la joven parece haber decidido cerrar el año priorizando la paz y el amor. Con su boda discreta y su mensaje sereno, Jesaaelys Ayala deja claro que su nueva etapa empieza sin mirar atrás.