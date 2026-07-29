¡Sorpresa! Un boleto de Mega Millions vendido en Florida gana el premio mayor de 800 millones de dólares

Un único boleto vendido en Florida se convirtió este martes en el ganador del premio mayor del Mega Millions, un jackpot estimado en 800 millones de dólares que representa el mayor premio de lotería del año 2026 y el décimo más grande en la historia del popular juego de azar estadounidense.

Los números ganadores del sorteo fueron el 34, 48, 49, 59 y 70, con un Mega Ball de 12.

Las autoridades de la lotería no habían identificado al ganador ni la tienda donde se vendió el boleto al momento de las primeras publicaciones de este miércoles.

Un premio histórico para el estado del Sol

Florida no es ajena a este tipo de victorias. Según el New York Post, el estado acumula ya seis jackpots de Mega Millions desde que se incorporó al juego en 2013, y sigue siendo el dueño del récord absoluto.

Se trata del premio de 1,602 millones de dólares ganado el 8 de agosto de 2023, cuando Saltines Holdings, LLC, en Neptune Beach, reclamó ese premio sin precedentes.

El sorteo de este martes puso fin a una racha de 38 sorteos consecutivos sin ganador del jackpot y es apenas el tercer gran premio reclamado en todo 2026.

Los dos anteriores fueron un boleto anónimo en línea de Illinois que ganó 536 millones de dólares el 10 de marzo; y The Happy Trails Trust, que se llevó 60 millones en Van Wert, Ohio, el 17 de marzo.

¿Cuánto recibirá realmente el ganador?

El afortunado tendrá que elegir entre dos modalidades de cobro.

La primera es el pago anual: recibir los 800 millones distribuidos en un desembolso inicial más 29 pagos anuales.

La segunda, y la más habitual entre los ganadores, es el pago único en efectivo: en este caso sería de 344.2 millones de dólares antes de impuestos.

Si opta por el pago único, la retención federal obligatoria del 24% reduciría esa cifra a aproximadamente 261.6 millones de dólares, según detalló el New York Post.

Florida no aplica al impuesto estatal sobre premios de lotería, lo que supone una ventaja considerable frente a residentes de otros estados que sí tributan a nivel local.

Otros boletos también celebran

Además del gran ganador en Florida, dos boletos de segunda categoría también tuvieron una noche memorable.

Uno vendido en la tienda Corner Market de Buffalo, Nueva York, acertó los cinco números blancos y ganó 3 millones de dólares.

Otro boleto de Illinois logró el mismo resultado y se llevó 5 millones de dólares.

El precio del boleto y las probabilidades

Desde abril de 2025, el precio del boleto de Mega Millions subió de dos a cinco dólares por jugada, un cambio diseñado para acumular premios más altos en menos tiempo, como se anticipaba días atrás cuando el jackpot ya escalaba con fuerza.

Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 290,472,336, aunque las de ganar cualquier premio del juego son de 1 en 23.

Mega Millions se juega los martes y viernes en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Quienes no tuvieron suerte este martes tendrán una nueva oportunidad el próximo viernes 1 de agosto a las 11 p.m. ET, cuando se celebre el siguiente sorteo de Mega Millions, con un jackpot estimado de 50 millones de dólares y una opción de pago en efectivo de 21.5 millones.