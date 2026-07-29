Ya se sabe dónde fue vendido boleto de Mega Millions que dejó premio de 800 millones en Florida a un único ganador

Una estación Wawa en la ciudad de Bradenton, en la costa oeste de Florida, fue el lugar donde se vendió el boleto que convirtió a un afortunado en el ganador del jackpot de 800 millones de dólares del Mega Millions, según confirmó Telemundo 51.

El sorteo se celebró este martes y el ganador aún no ha dado señales de vida.

El boleto fue adquirido en la tienda de conveniencia y gasolinera ubicada en 14510 State Road 70 E, en la citada ciudad del condado de Manatee.

La combinación ganadora fue 34, 48, 49, 59 y 70, con Mega Ball 12.

Bradenton es una ciudad ubicada a orillas del río Manatee y muy cerca del golfo de México.

Conocida por su ambiente tranquilo, sus parques frente al mar y su proximidad a algunas de las playas más famosas del estado, como Anna Maria Island, combina el encanto de una comunidad residencial con una creciente oferta de comercios, restaurantes y actividades culturales.

Además, es un destino popular entre jubilados, turistas y familias, y sirve como sede de los entrenamientos de primavera de los Pittsburgh Pirates de las Grandes Ligas, lo que la convierte en un punto de interés para los aficionados al béisbol.

Bradenton no tiene una comunidad cubana tan grande como Miami, Hialeah o Tampa, lo cual reduce bastante las probabilidades de que haya sido un ciudadano de origen cubano el ganador del codiciado premio, aunque nada es imposible.

El décimo premio más grande en la historia del Mega Millions

El Mega Millions describió el momento en un comunicado oficial: «¡Un afortunado poseedor de un boleto en el Estado del Sol celebrará el verano por todo lo alto con un gran premio mayor del Mega Millions!»

El premio de 800 millones de dólares es el mayor de lotería del año 2026 y el décimo más grande en la historia del Mega Millions, una lotería que se celebra los martes y viernes en 45 estados del país.

El sorteo también puso fin a una racha de 38 sorteos consecutivos sin ganador del jackpot, que se extendía desde el 17 de marzo de 2026.

Durante ese período, casi 10.9 millones de boletos obtuvieron premios menores que sumaron más de 273 millones de dólares.

¿Cuánto dinero recibirá realmente el ganador?

El afortunado deberá tomar una decisión importante en los próximos 60 días: elegir entre el pago anual de 800 millones distribuidos en 30 cuotas, o el pago único en efectivo, estimado en 344.2 millones de dólares antes de impuestos.

Si opta por el pago único, la retención federal obligatoria del 24% reduciría esa cifra a aproximadamente 261.6 millones. Aplicando la tasa federal máxima del 37%, el monto neto final podría quedar en torno a 165.6 millones de dólares.

Hay una ventaja clave para el ganador: Florida es uno de solo ocho estados que no cobran impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería.

Como señaló Telemundo 51, «solo hay ocho estados que no cobran impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería, lo que significa que ofrecen el mayor pago, y precisamente Florida es uno de ellos».

Si el ganador no elige el pago en efectivo dentro del plazo de 60 días, el premio se pagará automáticamente mediante 30 anualidades.

En total, tiene 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar el premio, y por superar el millón de dólares, el trámite deberá realizarse en la sede central de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Podrá el ganador mantener su identidad en secreto?

La ley de Florida ofrece una protección temporal relevante.

Según Telemundo 51, «cuando el premio es superior a los 250,000 dólares, la identidad del ganador permanece confidencial durante 90 días a partir de la fecha en que reclama el premio».

Transcurrido ese plazo, el nombre pasa a ser registro público.

Sin embargo, los ganadores tienen la opción de reclamar a través de un fideicomiso o una LLC, haciendo público únicamente el nombre del fideicomisario o su abogado.

Esta ley de anonimato temporal de Florida tiene vigencia hasta el 2 de octubre de 2027.

Florida, tierra de grandes premios

Esta no es la primera vez que Florida protagoniza un hito en el Mega Millions. Desde que el estado se incorporó al juego en 2013, ha ganado o compartido seis premios mayores.

El récord absoluto de la lotería pertenece precisamente a Florida: los 1,602 millones de dólares ganados el 8 de agosto de 2023 con un boleto vendido en Neptune Beach, reclamados por Saltines Holdings, LLC en septiembre de ese año.

Además del gran ganador en Florida, dos boletos de segunda categoría también tuvieron una noche memorable: uno en Nueva York se llevó 3 millones de dólares con multiplicador 3x, y otro en Illinois ganó 5 millones con multiplicador 5x, ambos acertando los cinco números blancos sin el Mega Ball.

El próximo sorteo de Mega Millions se celebrará el viernes 1 de agosto a las 11 p.m. ET, con un jackpot reiniciado en 50 millones de dólares y una opción de pago en efectivo de 21.5 millones.