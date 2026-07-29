Paso atrás de una divisa al amanecer de este miércoles en el mercado informal cubano

Gente en una calle en La Habana y billete de 50 euros y 100 dólares (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba abre la jornada de este miércoles con el dólar sin variaciones en relación con la jornada anterior y con el euro retrocediendo ligeramente.

A las 10:00 a.m. (hora local cubana), la moneda estadounidense se mantiene en torno a los 673 pesos cubanos.

La moneda europea, por su parte, cede 2,5 pesos y se sitúa en los 785 CUP.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), con escasas operaciones registradas en esta franja horaria, ronda los 478 pesos, aunque ese valor debe tomarse como meramente orientativo.

Evolución de la tasa de cambio

Resumen de tasas

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

a CUP: . Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

a CUP: . Tasa de cambio del MLC a CUP: 478 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El dólar, sin cambios

El dólar estadounidense se cotiza a 673 CUP en el mercado informal: con una compra en 670 CUP y una venta en 675 CUP.

En la comparación semanal, el billete verde acumula una subida de 5 pesos (+0,7%) frente a los 668 CUP de hace siete días.

En el horizonte mensual, la cotización se sitúa 62,5 pesos por encima del nivel de hace 30 días, cuando rondaba los 610 CUP, aunque conviene tener en cuenta que esa diferencia puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 675 CUP.

El dólar continúa marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro retrocede ligeramente

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP), con una compra en 780 CUP y una venta en 790 CUP.

Esto supone una caída de 2,5 pesos en comparación con la jornada anterior, cuando cerró en 788 CUP.

Pese a ese pequeño retroceso, la moneda europea acumula una ganancia de 10 pesos (+1,3%) respecto a hace siete días, cuando se situaba en 775 CUP.

En el último mes, el euro ha escalado 94,5 pesos desde los 691 CUP de hace 30 días, aunque esa variación debe leerse con prudencia dado que puede incorporar ajustes metodológicos.

El rango mensual se extiende entre un mínimo de 691 CUP y un máximo de 790 CUP.

El euro supera al dólar por 112 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

La MLC, valor orientativo

La MLC se sitúa en torno a los 478 pesos cubanos (CUP), con una compra en 436 CUP y una venta en 519 CUP.

Los datos disponibles en esta franja son escasos, por lo que el valor debe considerarse meramente orientativo.

Respecto a la jornada anterior, la referencia cae 7 pesos (-1,4%) desde los 485 CUP registrados ayer.

En la comparación semanal, sin embargo, el MLC acumula una subida de 38,5 pesos (+8,8%) frente a los 439 CUP de hace siete días.

En el último mes, la MLC ha oscilado entre un mínimo de 410 CUP y un máximo de 543 CUP.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Brecha entre el mercado informal y la tasa oficial

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 605 CUP por dólar y 689 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

Impacto en la economía cubana

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Con el dólar informal superando en 68 pesos al dólar oficial y el euro informal aventajando en 96 pesos a su equivalente oficial, la distancia entre ambos mercados sigue siendo una de las expresiones más visibles de la crisis económica que atraviesa la isla.

Metodología

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad, y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 29 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP.

5 USD = 3,365 CUP.

10 USD = 6,730 CUP.

20 USD = 13,460 CUP.

50 USD = 33,650 CUP.

100 USD = 67,300 CUP.

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 29 de julio de 2026