Salud Pública de Mayarí niega la existencia del paciente psiquiátrico desnutrido denunciado en redes sociales

La Dirección Municipal de Salud Pública de Mayarí, en Holguín, publicó este miércoles un comunicado en Facebook en el que niega que exista en la localidad de El Paso de la Bola un paciente psiquiátrico llamado Daniel en las condiciones descritas en una denuncia que se viralizó el día anterior en redes sociales.
La institución oficial respondió así a una denuncia publicada el martes por la activista Adry Díaz, quien difundió fotografías de un hombre desnudo y en estado de desnutrición severa tendido en la orilla de una carretera en esa comunidad de Mayarí.
El comunicado oficial, publicado en la página de Facebook de la dirección municipal, afirma: «Informamos a nuestra población a raíz de recientes publicaciones en redes sociales que no existe en nuestro municipio en la localidad de El Paso de la Bola paciente con estas características nombrado Daniel con los antecedentes de enfermedad referidos. Manténgase informado a través de nuestros sitios oficiales».
Díaz había descrito a Daniel como un paciente psiquiátrico vecino de El Paso de la Bola que vive solo, sin familia cercana que lo atienda.
Según su publicación, el hombre habría salido en busca de ayuda antes de colapsar: «Al parecer salió por ayuda pero en las condiciones en las que se encuentra, porque sabrá Dios desde cuándo ese infeliz no se alimenta, cayó en la orilla del camino y estaba vivo en el momento que la señora que me envió las fotos lo vio y horrorizada pidió ayuda».
La activista justificó haber recurrido a las redes en lugar de acudir a las autoridades con una frase directa: «Todos sabemos que ir al gobierno a denunciar esta atrocidad es por gusto». Y calificó el caso como parte del «genocidio silencioso al que se enfrenta el pueblo cubano».
Es bastante común que el oficialismo cubano acuda a las redes para desmentir presuntas denuncias; sin embargo, en este, como en otros casos, no se dan detalles de ningún tipo.
Además, la localidad acumula otras denuncias. En febrero de 2025, circularon imágenes de ancianos desnutridos y atados a camas en el Hospital Docente Mártires de Mayarí.
En febrero pasado, las autoridades locales reconocieron cuatro muertes en un hospital local, después de que una denuncia viral hablara de 14 fallecidos.
Y en junio de 2026, volvieron a reportarse deterioro y falta de medicamentos en el Hospital Docente Mártires de Mayarí.
Preguntas frecuentes sobre la situación de salud en Mayarí y denuncias de abandono
CiberCuba te lo explica:
¿Es cierta la existencia del paciente psiquiátrico desnutrido en Mayarí?
La Dirección Municipal de Salud Pública de Mayarí niega la existencia de un paciente psiquiátrico llamado Daniel en las condiciones descritas en la denuncia viral. Sin embargo, la activista Adry Díaz asegura que recibió imágenes del hombre en estado de desnutrición severa, lo que genera dudas sobre la veracidad de la negación oficial.
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¿Por qué las instituciones cubanas etiquetan las denuncias como "fake news"?
La táctica de etiquetar como "fake news" las denuncias ciudadanas sobre el sistema sanitario cubano es una estrategia utilizada por las autoridades para deslegitimar y desacreditar las críticas. Esto no aborda los problemas estructurales de salud en Cuba, como la falta de medicamentos y el abandono de pacientes, que han sido documentados en varias ocasiones.
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¿Cuál es la situación del sistema de salud mental en Cuba?
El sistema de salud mental en Cuba enfrenta una crisis estructural significativa. Apenas entre el 30% y 32% del cuadro básico de fármacos está disponible, incluyendo medicamentos esenciales para la salud mental. Esta escasez deja a miles de pacientes sin tratamiento adecuado y aumenta su vulnerabilidad.
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