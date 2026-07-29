Paciente psiquiátrico de Mayarí colapsa de desnutrición extrema en una carretera: "el sistema lo abandonó"

Un hombre identificado como Daniel, paciente psiquiátrico vecino de la comunidad «El paso de la bola», en Mayarí, Holguín, fue hallado este martes tendido en la orilla de una carretera, desnudo y en un estado de desnutrición tan severo que no podía sostenerse en pie.

La denuncia fue publicada en Facebook por la activista natural de ese territorio, Adry Díaz, quien recibió las fotografías de una testigo presencial horrorizada por lo que encontró.

Según la publicación, Daniel vive solo y no tiene familia cercana que se ocupe de él. La denunciante señala que habría salido en busca de ayuda, pero el deterioro físico lo derribó antes de llegar a cualquier destino.

«Al parecer salió por ayuda pero en las condiciones en las que se encuentra, porque sabrá Dios desde cuándo ese infeliz no se alimenta, cayó en la orilla del camino y estaba vivo en el momento que la señora que me envió las fotos lo vio y horrorizada pidió ayuda», escribió Díaz.

La denuncia está dirigida explícitamente a la Dirección Municipal de Salud Pública de Mayarí. Adry Díaz justifica haber recurrido a las redes sociales con una frase que resume la desconfianza generalizada hacia las instituciones: «todos sabemos que ir al gobierno a denunciar esta atrocidad es por gusto».

Denuncia en Facebook

Sobre el abandono institucional de Daniel, la denunciante fue directa: «el sistema que prometió protegerlo, claramente se nota que lo abandonó».

El caso no es un hecho aislado en Mayarí. El Hospital Docente Mártires de Mayarí acumuló denuncias graves en 2025 por pacientes ancianos desnudos, desnutridos y atados a camas.

En febrero de 2026, las autoridades locales reconocieron cuatro muertes en ese centro en un solo día, aunque una denuncia viral habló de hasta 14 fallecidos en esa jornada.

En junio de este año, volvieron a reportarse el deterioro y abandono del hospital de Mayarí, con quejas sobre falta de ventanas y medicamentos.

El patrón se repite en toda la Isla. En septiembre de 2025, se denunciaron golpes y abandono en el Hospital Psiquiátrico de Camagüey, con pacientes atados durante horas y alimentación deficiente.

En junio de 2025, una paciente del centro psiquiátrico «El Viso», en Santiago de Cuba, murió en medio de acusaciones de abandono y hambre. En enero de ese mismo año, un joven fugado del Hospital Psiquiátrico de Holguín declaró haber escapado por el hambre y la falta de atención.

Detrás de estos casos hay una crisis estructural de medicamentos. En julio de 2025, el ministro de Salud Pública admitió que apenas entre el 30% y 32% del cuadro básico de fármacos estaba disponible en el país, incluyendo antipsicóticos esenciales como risperidona, litio y valproato, lo que deja a miles de pacientes con enfermedades mentales sin tratamiento y en situación de extrema vulnerabilidad, dentro y fuera de las instituciones.

Adry Díaz cerró su publicación con una frase que condensa la indignación de quienes ven esta realidad: «Esto es el genocidio silencioso al que se enfrenta el pueblo cubano».