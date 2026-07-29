Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar se estanca y el euro retrocede

Gente en una calle en La Habana y billete de 100 dólares y de 50 euros (Imagen de referencia)

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este martes con un panorama mixto: el dólar se mantiene sin cambios por segundo día consecutivo, el euro retrocede y el MLC registra un leve ajuste al alza respecto a la víspera.

El balance confirma una jornada de relativa calma para el billete verde, que acumula semanas de escalada sostenida, mientras la moneda europea cede parte del terreno ganado en días recientes.

El dólar estadounidense cierra en 673 pesos cubanos (CUP) de valor medio, con una compra de 670 CUP y una venta de 675 CUP. Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior, lo que consolida su posición tras el avance registrado en los últimos días. En perspectiva semanal, la cotización sube cinco pesos frente a los 668 CUP de hace siete días.

La comparación a 30 días sitúa el dólar en 610 CUP como punto de partida, aunque conviene tomar ese dato con prudencia, ya que puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice. En el último mes, el billete verde ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 675 CUP. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

Evolución de la tasa de cambio

El euro cierra en 785 CUP de valor medio, con una compra de 780 CUP y una venta de 790 CUP. Esto supone una caída de cinco pesos en comparación con el día anterior, cuando la cotización se situaba en 790 CUP según datos de la sesión previa. Pese al retroceso, la divisa europea mantiene su ventaja sobre el dólar y acumula una subida de diez pesos frente a los 775 CUP de hace una semana. En el último mes, el euro ha tocado un máximo de 790 CUP y un mínimo de 689 CUP. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 112 pesos.

El MLC cierra en torno a los 473 pesos cubanos (CUP) de valor medio, con una compra de 438 CUP y una venta de 508 CUP. Este dato debe tomarse como orientativo, dado el escaso volumen de operaciones que lo respalda en esta franja horaria. Respecto a la jornada anterior, registra un leve avance de dos pesos. En la última semana sube 3,5 pesos frente a los 470 CUP de hace siete días. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 473 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. La brecha entre el tipo oficial del dólar (601 CUP) y el informal (673 CUP) supera los 70 pesos, mientras que en el caso del euro la diferencia entre los 684 CUP oficiales y los 785 CUP del mercado paralelo roza los 100 pesos.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 28 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 28 de julio de 2026