Anuncian estreno de documental sobre Delcy Rodríguez como «ejecutora chavista»

La Fundación Disenso, el think tank vinculado al partido español Vox, anunció el martes la producción de un documental titulado «Delcy: Anatomía de una Ejecutora Chavista», centrado en la trayectoria política de la actual presidenta encargada de Venezuela.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de la fundación en X, acompañado de un tráiler de formato cinematográfico y un comunicado en el que describen a Delcy Rodríguez como «la mujer que, durante más de dos décadas, ha ejecutado las decisiones que han permitido a la tiranía chavista mantenerse en el poder».

La fundación no precisó la fecha exacta de estreno del documental completo, limitándose a indicar que llegará «muy pronto».

Según la Fundación Disenso, la producción recorre los principales episodios de la carrera política de Rodríguez: su paso por la Cancillería entre 2014 y 2017, la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, la Vicepresidencia Ejecutiva desde 2018 y su actual jefatura del Estado venezolano.

Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses dos días antes. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó su designación bajo la figura de «ausencia forzosa», y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la reconoció formalmente como comandante en jefe el 29 de enero de ese año.

La Fundación Disenso fue creada en 2020 como brazo intelectual y cultural de Vox y está presidida por Santiago Abascal. Según informaciones de prensa española, el partido le ha transferido cerca de 13 millones de euros desde su fundación. La organización tiene un historial de producciones documentales críticas con el eje bolivariano, entre ellas «Desenmascarando al Foro de São Paulo» y «María Corina: La Conquista de la Libertad».

El documental llega en un momento de particular relevancia política para Rodríguez. Además de ejercer como jefa de Estado, mantiene conversaciones con EE.UU. y el FMI en medio de la profunda crisis económica venezolana. El medio español OKDIARIO, al cubrir el anuncio, señaló que la Fundación Disenso también critica la «permisividad» de Washington hacia la actual gobernante venezolana.

Rodríguez tiene vetada la entrada a la Unión Europea por sanciones vinculadas a violaciones graves de derechos humanos, y en 2020 protagonizó el llamado «Delcygate», cuando se reunió con el entonces ministro español José Luis Ábalos en el aeropuerto de Madrid-Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen.

La Fundación Disenso resumió así el propósito del documental: «Un recorrido por los principales episodios de la carrera política de la mujer que, durante más de dos décadas, ha ejecutado las decisiones que han permitido a la tiranía chavista mantenerse en el poder».