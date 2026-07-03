Delcy Rodríguez anuncia conversaciones con EE.UU. y el FMI para reconstruir Venezuela tras los terremotos

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, reveló este jueves que su gobierno mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» destinados a la reconstrucción de la infraestructura destruida por los devastadores terremotos del 24 de junio.

El anuncio representa un giro diplomático sin precedentes para el chavismo, que históricamente rechazó tanto la injerencia estadounidense como las condiciones del FMI.

Venezuela rompió relaciones operativas con ese organismo en 2019, cuando le fue negado el acceso a 400 millones de dólares en derechos especiales de giro.

En conferencia de prensa, Rodríguez también señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de líneas de crédito para el país.

El gobierno interino creó un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares y abrió una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para recibir donaciones internacionales destinadas a viviendas, con «todos los mecanismos de auditoría», según precisó la mandataria.

Rodríguez informó además de la llegada reciente de un equipo israelí descrito como «muy especializado y profesional» para evaluar el estado de las construcciones dañadas y apoyar la recuperación de infraestructura.

El balance oficial al cierre de este jueves contabiliza al menos 2,595 muertos y 12,400 heridos, con 855 edificios afectados por los sismos.

Sin embargo, esas cifras contrastan con estimaciones internacionales mucho más alarmantes: el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó con un 42% de probabilidad que el número final de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, mientras la ONU estima que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros.

La NASA reportó cerca de 59,000 edificios dañados o destruidos, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima los daños en viviendas y activos económicos en 6,700 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 6% del PIB venezolano, según una evaluación satelital.

Unas 12,800 personas han perdido sus viviendas según el propio gobierno, aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documenta 16,000 ciudadanos que debieron buscar alojamiento alternativo.

El doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrió con apenas 39 segundos de diferencia en el estado de Yaracuy, con epicentro cerca de San Felipe y Morón, y es considerado el más potente registrado en Venezuela desde 1900.

Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y el Distrito Capital.

El acercamiento a Washington y al FMI se produce en un contexto político excepcional: Maduro fue capturado en enero de 2026 y el gobierno interino de Rodríguez obtuvo reconocimiento internacional en abril de ese mismo año, lo que transformó radicalmente las relaciones entre Venezuela y Occidente.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y explorar posibles iniciativas vinculadas a la reconstrucción de infraestructura y vivienda.