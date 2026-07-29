Gaceta Oficial fija nuevas escalas salariales para músicos, actores y bailarines

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó este martes la versión corregida de la Resolución 23/2026, que establece las nuevas escalas salariales para los artistas subvencionados del país en las manifestaciones de música, espectáculos, teatro, danza, circo, cine y animados.

La norma, firmada el 15 de julio por el ministro Jesús Otamendiz Campos, apareció originalmente en la Gaceta Oficial No. 60 del 17 de julio, pero debió republicarse en la Gaceta No. 8 Edición Especial de este martes porque la edición anterior contenía «datos inexactos» que requerían corrección, según reconoció el propio organismo emisor.

La resolución deroga la Resolución 4/2026, dictada apenas seis meses antes, el 8 de enero de 2026, y se enmarca en el paquete de Transformaciones Económicas y Sociales que el régimen aprobó para incrementar los salarios del sector presupuestado a partir del 1 de julio de 2026.

Los pagos correspondientes a julio se harán efectivos en agosto de 2026.

La nueva escala organiza los salarios en grupos de complejidad y diferencia los montos según el tipo de agrupación artística y el nivel de evaluación individual de cada intérprete.

En el escalón más alto figura el Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, ubicado en el Grupo XXV con 10,105 pesos mensuales a jornada de 44 horas semanales.

El Director Adjunto de esa misma orquesta alcanza el Grupo XXIV con 9,645 pesos, y el Concertino el Grupo XXIII con 9,265 pesos.

Los solistas de orquesta y banda de concierto de la Sinfónica Nacional se ubican en el Grupo XXI (8,500 pesos), mientras que los músicos instrumentistas oscilan entre los Grupos XVII y XIX según su nivel de evaluación artística.

Para la Orquesta del Gran Teatro de La Habana y las orquestas sinfónicas provinciales, los directores titulares se sitúan en el Grupo XXIV, y los músicos instrumentistas entre los Grupos XV y XVII.

Los artistas de danza que se desempeñan en colectivos teatrales recibirán un tratamiento salarial especial determinado por su evaluación individual, conforme al Colectivo de Categoría II de la Danza.

La norma también establece que los egresados de la Enseñanza Artística «una vez que cumplan los seis meses de servicio social en el sector artístico, al ser evaluados, pasan a percibir el salario correspondiente con el nivel alcanzado en la evaluación».

Los trabajadores sin evaluación artística previa ni titulación requerida que sean autorizados por el ministro de Cultura recibirán el salario del Grupo I, equivalente a 3,210 pesos mensuales.

Se mantiene además un pago adicional de 2,100 pesos mensuales para los integrantes de agrupaciones corales profesionales que también ejercen como directores de cantorías infantiles.

El incremento se inscribe en un ajuste salarial más amplio que elevó el salario mínimo nacional de 2,100 a 3,210 pesos, un alza del 53%, con un costo fiscal estimado en 42,500 millones de pesos que afectaría a más de un millón de trabajadores estatales.

Sin embargo, los nuevos montos generan escepticismo entre los propios artistas. El actor Roberto Perdomo reveló el 22 de julio que rechazó trabajar en teatro porque el transporte consume casi todo su pago: cobró 4,700 pesos por cuatro fines de semana de funciones, mientras cada trayecto le cuesta 200 pesos en un contexto donde el combustible en el mercado negro alcanza los 6,000 pesos por litro.