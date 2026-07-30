Se dispara premio de Powerball mientras crece misterio sobre ganador de 800 millones de Mega Millions en Florida

El jackpot de Powerball escaló a $707 millones este jueves tras el sorteo del miércoles 29 de julio, en el que ningún boleto acertó la combinación ganadora.

Según Forbes, es el segundo premio de lotería en superar los $700 millones en lo que va del año, y llega apenas 24 horas después de que un boleto vendido en Florida se alzara con los $800 millones del Mega Millions.

Los números del sorteo del miércoles fueron 30, 36, 40, 42 y 57, con Powerball rojo 2 y Power Play 2x.

Fuente: Powerball.com

El único premio relevante de la noche fue un boleto de $1 millón vendido en Maryland, que igualó los cinco números blancos sin acertar el Powerball.

El próximo sorteo es el sábado 1 de agosto, con valor en efectivo estimado de $309.7 millones.

Lo que se llevaría el ganador de Powerball

Quien resulte ganador el sábado podrá elegir entre cobrar los $707 millones en 30 anualidades o recibir el pago único en efectivo de $309.7 millones.

Ese monto se reduce considerablemente tras los impuestos: la retención federal obligatoria del 24% lo dejaría en $235.4 millones, y aplicando la tasa marginal máxima del 37%, el neto rondaría los $195.1 millones.

El estado de residencia también influye: Nueva York aplica un impuesto estatal del 10.9% sobre las ganancias, mientras que Florida, Texas y California no cobran impuesto estatal.

Las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones.

Powerball llega al Reino Unido

Una novedad que podría acelerar el crecimiento de futuros jackpots es la expansión de Powerball al Reino Unido, iniciada el 21 de julio de 2026.

Es la primera vez que una lotería no estadounidense contribuye al fondo del premio mayor.

En el Reino Unido las reglas son diferentes: los boletos cuestan £4 por jugada y no pueden elegir el pago único en efectivo, solo el jackpot en 30 pagos anuales.

El premio anunciado para ellos es de £377 millones (unos $503.5 millones), que refleja el monto estimado tras tipos de cambio e impuestos británicos a lo largo de tres décadas.

El misterio del ganador de los 800 millones de Mega Millions

Mientras el Powerball acumula, el ganador del Mega Millions sigue sin dar señales de vida.

El boleto premiado fue vendido en una estación Wawa en 14510 State Road 70 E, en Bradenton, Florida, según confirmó la Lotería de Florida.

Ese sorteo puso fin a una racha de 38 sorteos consecutivos sin ganador que se extendía desde el 17 de marzo de 2026. El premio es el mayor de la lotería en lo que va de 2026 y el décimo más grande en la historia del Mega Millions.

La identidad del afortunado permanece en el más absoluto misterio, y la ley de Florida lo permite.

Según recoge el NY Post, «cuando el premio es superior a los $250,000, la identidad del ganador permanece confidencial durante 90 días a partir de la fecha en que reclama el premio».

Transcurrido ese plazo, el nombre pasa a ser registro público, aunque esta ley de anonimato temporal tiene vigencia hasta el 2 de octubre de 2027.

El ganador también puede reclamar a través de un fideicomiso o una LLC, haciendo público solo el nombre del fideicomisario o su abogado, para mayor privacidad a largo plazo.

Si opta por el pago único en efectivo de $344.2 millones, el neto final tras impuestos federales rondaría los $165.6 millones, con la ventaja de que Florida no cobra impuesto estatal sobre las ganancias de lotería.

El ganador dispone de 180 días desde el sorteo para reclamar el premio y 60 días para elegir el pago en efectivo; de lo contrario, se le abona automáticamente en 30 anualidades.