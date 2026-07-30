Rosa María Payá revienta el argumento de expresidente colombiano: «Sin el régimen cubano, el ELN no habría existido»

La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y activista Rosa María Payá respondió este jueves al expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano tras un mensaje en X en el que este defendía el papel de Cuba en los procesos de paz de Colombia.

Samper, quien gobernó Colombia entre 1994 y 1998, sostuvo que «si no hubiera sido por Cuba, Colombia no habría podido asomarse a la paz con las FARC ni intentarlo con el ELN», y pidió que Colombia no participe en lo que llamó «este proceso vandálico» contra la isla, en referencia a las sanciones internacionales.

Payá desmintió ese argumento y respondió que «Si no hubiera sido por el régimen cubano, no se habría fundado el ELN».

En un post en X, la activista recordó que los orígenes del grupo guerrillero están directamente ligados a la Revolución Cubana: en 1962, estudiantes colombianos becados por el gobierno de Fidel Castro formaron en Cuba la Brigada José Antonio Galán, núcleo original de esa organización armada.

Sobre los médicos cubanos que Samper presentó como símbolo de solidaridad, Payá fue igualmente directa: «De no haber existido el régimen cubano, los médicos cubanos no tendrían que sufrir condiciones de trabajo esclavo en el extranjero y podrían elegir dónde laborar sin que la dictadura se quedara con hasta el 90% de su salario y sus pasaportes».

Publicación de expresidente colombiano en X

También refutó el argumento de las vacunas contra la COVID-19. Según Payá, fue el propio régimen el que rechazó las dosis ofrecidas por Estados Unidos a través de la ONU, lo que derivó en que Cuba registrara uno de los niveles estimados de exceso de mortalidad por COVID-19 más altos del mundo en relación con su población.

La activista amplió su diagnóstico sobre la catástrofe humanitaria en la isla: «Entre los años 2021 y 2024, mientras Maduro enviaba decenas de miles de barriles de petróleo diarios a la isla, se estima que la población cubana se redujo en alrededor de 2 millones de personas (~20% de la población). No es solo el éxodo, son las muertes».

Payá también apuntó contra GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana: «Funciona como una empresa privada de los Castro, con miles de millones de dólares en cuentas extranjeras. Son recursos robados al pueblo cubano, y ni un centavo es usado para aliviar la catástrofe humanitaria».

Un informe sobre GAESA publicado por la BBC documentó activos de al menos 17,894 millones de dólares a marzo de 2024.

El intercambio se produce en un momento de alta tensión diplomática entre Colombia y Cuba. El 27 de julio, el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, calificándolas de «tiranías».

El régimen cubano respondió tachando la medida de «hostil e infundada».

Payá valoró positivamente esa decisión: «Apartarse de los dictadores, como anunció el presidente De la Espriella, es un acto de solidaridad», y llamó a los demás gobiernos del continente a seguir ese ejemplo.

A Samper le reservó un mensaje final sin ambigüedades: «Defender a los criminales en el poder en Cuba no es solo ofender a sus víctimas, es complicidad».

Y cerró con una petición directa al ex mandatario: «Ahora que sabe, usted podría modificar su versión (no la realidad): por respeto a la verdad, a los cubanos y a los colombianos».