Así cierra este miércoles el mercado informal en Cuba: El dólar y el euro terminan estables

A las 8:00 pm., hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este miércoles 29 de julio de 2026 sin registrar cambios en sus principales referencias.

El dólar y el euro terminan el día en los mismos valores con los que abrieron, mientras que el MLC, con datos escasos y solo orientativos, anota una leve variación a la baja. Puedes consultar la evolución completa en la tasa de cambio del mercado informal en Cuba.

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) al cierre de esta jornada. Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior, consolidando una racha de estabilidad en las últimas horas.

En la comparativa semanal, el billete verde acumula una subida de 1,50 pesos respecto a hace siete días, cuando se cambiaba a 671 CUP. La comparación a 30 días muestra un incremento de 62 pesos —desde los 611 CUP de finales de junio hasta los 673 actuales—, aunque conviene tomar ese dato con prudencia, ya que puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

Evolución de la tasa de cambio

En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 611 y un máximo de 675 CUP en el mercado informal. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP) al cierre de esta jornada. Se mantiene sin variaciones respecto a la sesión previa, repitiendo el valor de apertura.

En términos semanales, la divisa europea gana 7,50 pesos frente a los 778 CUP que registraba hace siete días. La evolución a 30 días apunta a un avance de 83,50 pesos desde los 702 CUP de hace un mes, si bien, como en el caso del dólar, ese dato puede incorporar ajustes metodológicos.

En el último mes, el euro ha tocado un mínimo de 700 y un máximo de 790 CUP. Supera al dólar por 112 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

El MLC cierra en torno a los 472 pesos cubanos (CUP), un valor orientativo dado que los datos disponibles en esta franja horaria son escasos.

Esto supone una caída de 1 peso en comparación con el día anterior. En la última semana retrocede 7 pesos respecto a los 479 CUP de hace siete días, y en el último mes acumula una bajada de 16 pesos desde los 488 CUP.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 472 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 605 CUP por dólar y 689 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre el tipo oficial y el informal es de 68 pesos en el caso del dólar y de 96 pesos en el del euro.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP) — miércoles 29 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP) — miércoles 29 de julio de 2026

1 EUR = 785 CUP

5 EUR = 3.925 CUP

10 EUR = 7.850 CUP

20 EUR = 15.700 CUP

50 EUR = 39.250 CUP

100 EUR = 78.500 CUP

200 EUR = 157.000 CUP

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.