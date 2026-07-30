«No se nota»: Cubanos rechazan informe oficial sobre financiamiento de programas sociales

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2025, tras escuchar un informe del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, que proclamó avances en la disciplina fiscal y el sostenimiento de los programas sociales.

La reacción de los cubanos en redes sociales fue de rechazo casi unánime: «No se nota la atención a los problemas sociales, por lo menos en Camagüey», resumió un comentario que sintetizó el sentir general.

Según el informe presentado ante el Parlamento, el déficit fiscal al cierre de 2025 ascendió a 67,642 millones de pesos, una cifra inferior en 20,897 millones a la prevista inicialmente y equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto.

El funcionario afirmó que los ingresos brutos alcanzaron los 463,461 millones de pesos y que el 64% del gasto total —518,543 millones de pesos— se destinó a Salud Pública, Educación, Asistencia y Seguridad Social.

El régimen también aseguró que la Salud Pública recibió más de 75,000 millones de pesos, que se atendieron más de 103 millones de consultas en atención primaria y que la Seguridad Social ejecutó 60,691 millones, incluyendo el incremento parcial de pensiones que benefició a 1.593 millones de pensionados.

Pero la distancia entre esas cifras y la vida cotidiana de los cubanos quedó expuesta en los comentarios a la publicación del medio oficialista Cubadebate en Facebook.

«¡Hay que ser imbécil para creer ese informe! Un país que no tiene agua, energía, alimentos, medicamentos», escribió un usuario.

Otro cuestionó directamente al ministro: «¿Que se redujo el déficit fiscal? Pero este tipo se cree que en Cuba todos somos anormales».

Un tercer comentario apuntó a la desigualdad salarial que el propio informe oficial deja al descubierto: «Según el ministro, el salario promedio de un trabajador de la empresa eléctrica es de 20,000 pesos. Ahora, el de un médico cirujano con este aumento llega a los 8,000; póngale las guardias, quizás llegue a los 10,000. Lo mismo pasa con los maestros y profesores».

Desde Santa Clara, otro cubano desmintió las afirmaciones oficiales sobre la distribución del servicio eléctrico: «Es falso lo de la rotación de los circuitos. Que vengan a Santa Clara para que vean el descaro: los circuitos 2 y 6, entre otros, llevan meses sin corriente por la noche».

La pregunta que más resonó entre los comentarios fue una sola: «¿Mencionen un problema que hayan sido capaces de solucionar? Solo uno, no pido más que eso».

El escepticismo tiene respaldo en datos independientes. La economía cubana se contrajo alrededor del 5% en 2025, acumulando una caída superior al 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía de la Isla.

El salario medio mensual en Cuba rondaba los 5,839 pesos en abril de 2025, equivalentes a unos 16 dólares al cambio informal, mientras que las pensiones mínimas elevadas en septiembre de ese año apenas superaban los 3,000 pesos.

En 2025, varias provincias registraron apagones de hasta 20 horas diarias, con un déficit de generación superior a 2,000 megavatios, una realidad que contrasta con los datos de inversión en servicios básicos presentados ante el Parlamento.

«¿Por qué todos ellos no salen de su burbuja y se van 15 días a vivir en las mismas condiciones en las que vive la mayoría del pueblo? A ver cómo les toca», concluyó otro cubano, resumiendo la brecha que ningún informe oficial parece capaz de cerrar.