Florida reacciona con temor y rechazo al proyecto de Google de soltar millones de mosquitos

Miles de residentes de Florida expresaron rechazo y alarma ante el plan de Google para liberar 32 millones de mosquitos modificados en el estado durante dos años.

La propuesta, presentada ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, forma parte del programa Debug de Google y contempla liberar 16 millones de mosquitos macho estériles por año en sitios de prueba de Florida, con el objetivo de reducir la población del mosquito doméstico del sur (Culex quinquefasciatus), principal transmisor del virus del Nilo Occidental.

El período de comentarios públicos cerró el 5 de junio, pero el expediente de la EPA ya acumula más de 2,700 comentarios ciudadanos, muchos de ellos en oposición al proyecto.

Una de las voces más citadas es la de Christen Adams, quien escribió en el expediente federal: «Una empresa tecnológica no debería involucrarse en este tipo de modificaciones genéticas y liberar insectos al público. ¿Cuáles son las consecuencias para la fauna? ¿Para los humanos cuando nos pican? ¿Se ha estudiado durante cinco o diez años? Si es así, ¿dónde están los resultados? Estoy harta de que los humanos jueguen a ser Dios».

En redes sociales, varios usuarios compararon el plan con el mito urbano de los lovebugs, la creencia popular de que esos insectos fueron creados en laboratorios universitarios de Florida para controlar mosquitos.

«Así fue como Florida obtuvo los lovebugs», escribió la usuaria Gail Holt Maier.

Expertos de la Universidad de Florida han desmentido ese mito en reiteradas ocasiones: los lovebugs son una especie natural migrada de Centroamérica, no un experimento de laboratorio.

La técnica que propone Google se basa en la bacteria natural Wolbachia, que infecta a los mosquitos macho y los hace incapaces de producir descendencia viable al aparearse con hembras silvestres.

El sitio web oficial de Debug lo describe así: «Nuestros insectos buenos son mosquitos macho que tienen una bacteria de origen natural llamada Wolbachia, que los hace incapaces de tener crías con mosquitos hembra silvestres».

Eva Buckner, profesora de entomología médica de la Universidad de Florida, aseguró que los residentes «absolutamente no» notarán los mosquitos adicionales, dado que los machos no pican ni transmiten enfermedades al no alimentarse de sangre.

«Los machos solo tienen interés en aparearse con las hembras. En eso se concentran», explicó Buckner, según el reporte de WLRN.

La técnica no es nueva ni experimental a escala global. Desde 2019, más de 1,000 millones de mosquitos modificados han sido liberados en Brasil, las Islas Caimán, Panamá e India para combatir el dengue, el Zika y el chikungunya, con resultados positivos documentados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El propio programa Debug reportó reducciones superiores al 95% en poblaciones de mosquitos hembra en Fresno, California, durante sus pruebas entre 2017 y 2019.

Los CDC advierten, no obstante, que los mosquitos modificados «solo funcionarán para reducir el número de la especie objetivo y no de otros tipos de mosquitos», y que «la mayoría de las comunidades tienen más de un tipo de mosquito».

El permiso de Google seguía bajo revisión de la EPA. De ser aprobado, aún requeriría el visto bueno de las autoridades estatales y locales de Florida antes de que el programa pueda comenzar.