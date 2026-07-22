Google espera autorización para liberar 32 millones de mosquitos en Florida: la razón tras el polémico plan

Google solicitó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) autorización experimental para liberar hasta 32 millones de mosquitos macho en Florida durante dos años, a razón de 16 millones anuales.
Lejos de aumentar la plaga, el objetivo es reducir la población de Culex quinquefasciatus, conocido como mosquito doméstico del sur, una especie capaz de transmitir el virus del Nilo Occidental, reportó WUFT
Los ejemplares que serían liberados son machos de la cepa DQB, portadores de la bacteria natural Wolbachia pipientis wAlbB.
Cuando estos machos se aparean con hembras silvestres, se produce una incompatibilidad reproductiva que impide que los huevos eclosionen, reduciendo progresivamente la población de la especie.
Eva Buckner, profesora especializada en entomología médica de la Universidad de Florida, descartó que la liberación represente un riesgo directo para los residentes, pues los mosquitos macho no se alimentan de sangre y, por tanto, no pican ni transmiten enfermedades a las personas.
«Los machos solo tienen interés en aparearse con las hembras. En eso se concentran», explicó Buckner a WUFT.
La especialista también destacó por qué el mecanismo resulta prometedor: las hembras almacenan el esperma después del apareamiento y lo utilizan para producir huevos durante el resto de sus vidas.
«Es muy emocionante que un solo apareamiento pueda hacer que una hembra produzca crías estériles durante el resto de su vida», afirmó.
El mosquito doméstico del sur se alimenta principalmente de aves y suele mostrar menos interés por los humanos que otras especies.
Sin embargo, puede transmitir el virus del Nilo Occidental cuando pica a un ave infectada y posteriormente a una persona.
«A veces no encuentran un ave de la cual alimentarse o simplemente hay un humano cerca. Entonces aprovechan la oportunidad, pican a esa persona y así puede producirse la infección», explicó Buckner.
La solicitud de Google fue publicada en el Registro Federal el 6 de mayo de 2026. El periodo de comentarios públicos concluyó el 5 de junio.
La propuesta permanece bajo revisión de la EPA y, hasta el momento, el organismo no ha anunciado la aprobación definitiva del permiso experimental.
Además, contempla también la liberación de otros 32 millones en California, por lo que el programa podría alcanzar un máximo combinado de 64 millones de ejemplares entre ambos estados.
El proyecto forma parte de Debug, una iniciativa desarrollada originalmente por Verily que fue adquirida completamente por Google en diciembre de 2024.
Este adquiere relevancia después de que Florida confirmara en 2026 un caso humano del virus del Nilo Occidental adquirido en el estado. El contagio fue reportado en mayo en el condado de Alachua, donde se encuentra Gainesville.
El Departamento de Salud de Florida indicó que ese era el único caso humano registrado en el estado hasta la semana epidemiológica del 14 al 20 de junio.
Florida también mantiene vigilancia sobre otras enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas la encefalitis equina del este, la encefalitis de San Luis, el dengue, el Zika y el chikungunya.
Algunas de estas enfermedades pueden afectar el sistema nervioso central y provocar encefalitis, meningitis y otras complicaciones graves.
La encefalitis equina del este puede alcanzar una tasa de mortalidad cercana al 30% entre las personas que desarrollan la enfermedad.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran al mosquito el animal más mortífero del mundo.
Solo la malaria provocó aproximadamente 263 millones de casos y 597,000 muertes en 83 países durante 2023.
Preguntas Frecuentes sobre el Plan de Liberación de Mosquitos en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Google quiere liberar 32 millones de mosquitos en Florida?
El objetivo del plan de Google es reducir la población de mosquitos en Florida, específicamente los mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus, que son vectores del virus del Nilo Occidental. La estrategia consiste en liberar mosquitos machos infectados con una bacteria llamada Wolbachia, que provoca que las hembras pongan huevos estériles, interrumpiendo su reproducción.
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¿Qué impacto tiene el virus del Nilo Occidental en Florida?
El virus del Nilo Occidental es una de las principales enfermedades transmitidas por mosquitos en Florida. En 2025, se registraron 13 casos en el estado. La enfermedad puede ser grave y se transmite cuando los mosquitos infectados pican a humanos, generalmente cuando no encuentran aves de las que alimentarse.
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¿Los mosquitos liberados por Google pueden picar a las personas?
No, los mosquitos liberados por Google no pueden picar a las personas. Se trata de mosquitos machos, que no se alimentan de sangre y, por lo tanto, no transmiten enfermedades. Su único objetivo es aparearse con las hembras para asegurar que estas pongan huevos estériles.
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¿Por qué es urgente implementar el plan de liberación de mosquitos en Florida?
La urgencia del plan se debe al creciente riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Además del virus del Nilo Occidental, Florida se enfrenta a la amenaza de otras enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya y encefalitis equina del este. La temporada de calor aumenta significativamente el riesgo de exposición a estos vectores.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.