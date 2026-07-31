Vicecanciller Fernández de Cossío abre la puerta a inversiones de Trump en Cuba

Carlos Fernández de Cossío y Donald Trump Foto © cipi.cu - whitehouse.gov

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, declaró al New York Times que el régimen no excluye al presidente Donald Trump ni a su organización de hacer negocios en la isla.

La entrevista, publicada el jueves desde La Habana, ilustra con crudeza la contradicción entre el discurso ideológico del gobierno cubano y su desesperación económica.

«Si él quiere hacerlo de manera pacífica, no vemos ninguna razón específica para excluirlo», afirmó Fernández de Cossío al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de que Trump invierta en Cuba.

El mismo funcionario que en enero de 2025 comparó la política exterior de Trump con el fascismo de Hitler y que en mayo de 2026 calificó de «criminal» a la administración estadounidense, ahora le tiende la mano como potencial inversor desde las páginas del diario neoyorquino.

La entrevista fue realizada por Jack Nicas, jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México, quien viajó a La Habana con una visa de periodismo descrita como «sumamente inusual» concedida al diario.

Sobre el proyecto conocido como «Trump Island» —un complejo turístico de lujo que un desarrollador emiratí planea en Cayo Santa María y que podría llevar la marca Trump—, Fernández de Cossío no lo descartó.

«Si alguien viene y dice que tiene conexiones con empresarios importantes en Estados Unidos, estamos listos para dialogar. Si es con el gobierno de Trump, en principio, no hay razón para que digamos que no», afirmó el diplomático.

El vicecanciller fue explícito sobre dónde está el obstáculo real: «Lo que le prohíbe a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses. No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas».

Esta apertura inversora se produce en el peor momento económico del régimen en décadas. Según la investigación del NYT, la red eléctrica colapsó tres veces en nueve días durante julio de 2026, el turismo se ha desplomado y, salvo un único petrolero ruso llegado en marzo, ningún aliado ha desafiado la orden de Trump de no enviar combustible a la isla.

«El brazo coercitivo de Estados Unidos ha demostrado ser muy exitoso. Decirle a una empresa europea, latinoamericana o asiática que no puede exportar sus recursos nacionales a Cuba, es un nuevo orden mundial», reconoció Fernández de Cossío.

La estrategia del régimen para capear la presión, según el propio vicecanciller, pasa por reformas económicas: «Introdujimos algunos cambios en nuestra economía hace unas semanas. Creemos que pueden permitirnos enfrentar esta situación».

En junio de 2026, el régimen aprobó un paquete de 176 medidas para flexibilizar la inversión extranjera, y en julio publicó el decreto 153/2026 que modifica la Ley de Inversión Extranjera de 2014.

Pero en la misma entrevista en que abrió la carpeta de negocios, Fernández de Cossío no abandonó la retórica de resistencia: «Si eso conduce a una acción militar contra Cuba, sufriremos miles de muertes. Probablemente habrá un baño de sangre en Cuba. También habrá muertes de jóvenes estadounidenses».

La Casa Blanca y el Departamento de Estado, por su parte, calificaron a Cuba de amenaza para la seguridad nacional, la acusaron de albergar terroristas y de haber vendido combustible para enriquecer a las élites en lugar de mantener su red eléctrica. Ambas partes reconocen que sus conversaciones han avanzado poco.

El propio Fernández de Cossío admitió cuatro días antes de la entrevista que las presiones de Washington son «extremadamente hostiles» y que Cuba no aceptará condiciones que impliquen cambios en su sistema político, lo que no impidió que 72 horas después le ofreciera a Trump un lugar en el mapa de inversiones de la isla.