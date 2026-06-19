Estas son las 176 medidas con las que el régimen cubano intenta resucitar una economía colapsada

Manuel Marrero ante la Asamblea (i) y Sesión Plenaria de la Asamblea (d)

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El gobierno cubano presentó este jueves ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que constituyen, por su alcance, el mayor intento de reforma estructural desde los años más duros del Período Especial.

Las medidas fueron expuestas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como parte de una estrategia para enfrentar la peor crisis económica que vive el país en décadas y que ha provocado escasez generalizada, inflación, apagones, caída de la producción y un éxodo migratorio sin precedentes.

Aunque el discurso oficial insiste en que estas transformaciones buscan “preservar el socialismo”, el contenido del documento supone una apertura sin precedentes a mecanismos de mercado, capital privado, inversión extranjera, banca privada, compraventa de acciones, dolarización parcial y descentralización económica.

La propuesta agrupa las 176 medidas en 23 ejes fundamentales.

¿Qué ámbitos abordan los 23 ejes fundamentales?

Eje 1. Actores económicos

Más autonomía para empresas estatales, flexibilización salarial, posibilidad de crear filiales y mipymes estatales, compra de acciones, quiebras, inversión financiera, ampliación de facultades para el sector privado, empresas agropecuarias privadas, mercados de insumos y encadenamientos productivos.

Eje 2. Propiedad y gestión

Mantener la propiedad social formal pero permitir compra de acciones y participación de actores privados, extranjeros y cubanos emigrados.

Eje 3. Planificación

Menos asignación centralizada de recursos y mayor uso de mecanismos de mercado.

Eje 4. Sector presupuestado

Reducción y reorganización de ministerios y estructuras estatales.

Eje 5. Autonomía municipal

Más competencias económicas, presupuestarias y de desarrollo local.

Eje 6. Energía

Entrada de capital privado y extranjero en combustibles y estímulos a renovables.

Eje 7. Agricultura

Usufructo ampliado, comercio exterior directo, precios liberados e incentivos productivos.

Eje 8. Política social

Digitalización de ayudas y responsabilidad social obligatoria para actores económicos.

Eje 9. Subsidios

Paso gradual de subsidios a productos hacia subsidios focalizados a personas.

Eje 10. Trabajo y salarios

Reforma salarial, cambios en pensiones, pluriempleo y teletrabajo.

Eje 11. Banca y finanzas

Banca privada, activos virtuales, reformas cambiarias y casas de cambio privadas.

Eje 12. Tributos

IVA gradual, factura electrónica e incentivos fiscales sectoriales.

Eje 13. Precios

Descentralización y mayor referencia al mercado.

Eje 14. Inversión extranjera

Más facilidades, menos trámites y acceso ampliado a sectores.

Eje 15. Comercio exterior

Exportación e importación más abiertas para privados y cooperativas.

Eje 16. Dolarización parcial

Ampliación de operaciones en divisas.

Eje 17. Turismo

Negocios inmobiliarios, franquicias, marinas, agencias privadas y nuevas modalidades de inversión.

Eje 18. Transporte

Importación y comercialización de vehículos eléctricos.

Eje 19. Comercio y servicios

Mayor protagonismo privado y extranjero en comercio, gastronomía y servicios.

Eje 20. Seguros

Nuevos productos y seguros obligatorios.

Eje 21. Digitalización e IA

Gobernanza de datos, centros de datos privados y economía del conocimiento.

Eje 22. Estadísticas

Modernización del sistema estadístico nacional.

Eje 23. Control e inspección

Revisión integral del marco de supervisión y control estatal.

A continuación, las medidas dadas a conocer en el ámbito de cada eje.

1. Empresa estatal y actores económicos: el reconocimiento de que la empresa socialista no funciona

El primer bloque de medidas busca transformar radicalmente el funcionamiento de la empresa estatal, históricamente considerada la columna vertebral del modelo socialista cubano.

El gobierno propone:

-Dar autonomía a las empresas estatales.

-Permitirles realizar cualquier actividad económica lícita.

-Descentralizar la aprobación de precios.

-Reducir el papel de las OSDE.

-Autorizar fusiones, liquidaciones y reestructuraciones.

-Flexibilizar el uso de utilidades.

-Eliminar la escala salarial estatal.

-Vincular salarios a la capacidad económica de cada empresa.

-Eliminar subsidios permanentes.

-Permitir inversiones financieras.

-Crear mecanismos de capitalización.

-Realizar avalúos de activos.

-Permitir arrendar activos estatales.

-Crear procedimientos de quiebra.

-Transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.

-Autorizar la compra de acciones por empresas privadas y personas naturales.

Por primera vez se reconoce de manera explícita que muchas empresas estatales deberán competir en condiciones similares al sector privado y que algunas podrían desaparecer si no son viables económicamente.

En paralelo, se amplían considerablemente las facultades de las mipymes y cooperativas:

-Aprobación de empresas pendientes.

-Menos trámites burocráticos.

-Empresas privadas con más de 100 trabajadores.

-Posibilidad de tener varias empresas.

-Sociedades anónimas.

-Participación accionaria múltiple.

-Derechos de usufructo y superficie.

-Depósitos en divisas.

-Reducción de actividades prohibidas.

-Empresas privadas agropecuarias.

-Mercados de insumos.

-Plataforma nacional de encadenamientos productivos.

-En la práctica, este eje supone el reconocimiento de un sector privado mucho más amplio y complejo que el aceptado oficialmente hasta ahora.

2. Propiedad y gestión: la apertura a la propiedad privada de acciones estatales

El segundo eje intenta redefinir la relación entre propiedad y gestión.

El Estado mantiene formalmente la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, pero abre la puerta a:

-Compra de acciones de empresas estatales.

-Participación de personas naturales.

-Participación de empresas privadas.

-Participación de cooperativas.

-Participación de inversionistas extranjeros.

-Participación de cubanos residentes en el exterior.

Además:

-Se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio privado.

-Se promueve un programa de inversión para cubanos dentro y fuera del país.

Se trata de uno de los cambios ideológicos más importantes del documento, pues admite mecanismos cercanos a economías mixtas donde coexisten propiedad estatal y accionistas privados.

3. Planificación económica: menos centralización, más mercado

El gobierno propone abandonar progresivamente la planificación basada en la distribución administrativa de recursos.

Las medidas incluyen:

-Planificación financiera de mediano y largo plazo.

-Incorporación del sector privado a los planes económicos.

-Uso de señales de mercado.

-Acceso descentralizado a insumos y divisas.

-Contratación para encargos estatales.

-Mantenimiento de balances estratégicos.

-Descentralización de inversiones.

En esencia, el Estado reconoce que ya no puede controlar todos los flujos económicos mediante órdenes administrativas.

4. Redimensionamiento del Estado

Este eje plantea una reducción importante del aparato burocrático. Incluye:

-Disminución de ministerios.

-Reorganización de organismos.

-Reducción de estructuras administrativas.

-Reducción de plantillas laborales.

-Reestructuración de gobiernos provinciales y municipales.

-El objetivo declarado es disminuir gastos y hacer más eficiente la administración pública.

5. Más autonomía para los municipios

Los municipios recibirían mayores facultades para:

-Planificación estratégica.

-Ordenamiento territorial.

-Seguridad alimentaria.

-Servicios comunales.

-Desarrollo económico local.

-Exportación e importación.

-Gestión de divisas.

-Atracción de inversión extranjera.

-Gestión presupuestaria.

-Administración tributaria.

-Recursos humanos.

Se trata de una descentralización inédita dentro del modelo cubano.

6. Energía: abrir el combustible al capital privado

Ante la crisis energética, el gobierno propone:

-Participación privada y extranjera en combustibles.

-Comercialización privada de combustibles.

-Modernización de servicentros.

-Sistemas fotovoltaicos obligatorios.

-Solineras para autos eléctricos.

-Créditos para transición energética.

-Pagos internacionales mediante plataformas extranjeras.

-Impuesto de hasta 1 % sobre importaciones de combustible.

-Beneficios fiscales para energías renovables.

Es una de las aperturas económicas más llamativas porque afecta un sector históricamente monopolizado por el Estado.

7. Agricultura: la mayor reforma agraria desde los años noventa

La agricultura concentra una de las mayores cantidades de transformaciones. Entre ellas:

-Usufructo indefinido.

-Eliminación del requisito de trabajo directo.

-Acceso para personas naturales.

-Acceso para empresas privadas.

-Acceso para empresas mixtas.

-Acceso para cooperativas.

Además:

-Cooperativas podrán importar directamente.

-Cooperativas podrán exportar.

-Cooperativas podrán gestionar financiamiento externo.

-Cooperativas podrán abrir cuentas en el exterior.

También se flexibiliza la comercialización:

-Precios definidos por productores y compradores.

-Contratación libre.

-Información pública de precios.

-Mercados de insumos en divisas.

-Acceso al mercado cambiario.

Y se propone:

-Crear un Banco de Fomento Agrícola.

-Descentralizar el Fondo de Fomento Agrícola.

El mensaje implícito es claro: sin incentivos de mercado no habrá recuperación productiva.

8. Transformaciones sociales

El gobierno intenta compensar el impacto de las reformas económicas. Las medidas incluyen:

-Plataforma SOBERANÍA para identificar vulnerables.

-Apoyo empresarial a pensionados.

-Apoyo a hogares de ancianos.

-Apoyo a niños sin amparo.

-Apoyo a centros de salud.

-Apoyo a escuelas.

-Descuentos para personas vulnerables.

-Fondos de emergencia locales.

-Empleo y capacitación para vulnerables.

-Módulos básicos.

-Apoyo funerario.

-Ferias populares.

También:

-Fortalecimiento del trabajo social.

-Entrega de activos para autoempleo.

-Servicios educativos con generación de ingresos.

-Tarifas diferenciadas para círculos infantiles.

-Beneficios fiscales para talleres de discapacitados.

9. Del subsidio a productos al subsidio a personas

Este eje supone uno de los cambios más sensibles. El gobierno plantea:

-Eliminar subsidios generalizados.

-Trasladar costos reales a precios.

-Eliminar subsidios a combustibles.

-Eliminar subsidios eléctricos.

-Eliminar subsidios al transporte.

-Eliminar subsidios al agua.

-Eliminar otros subsidios productivos.

A cambio: Crear un Fondo de Protección Social.

10. Reforma laboral y salarial

Las medidas incluyen:

-Reforma integral de salarios.

-Ajuste por inflación.

-Incremento del salario mínimo.

-Ajuste de pensiones.

-Eliminación de límites de contribución social.

-Reconocimiento de años dedicados a cuidados familiares.

-Eliminación de trabas al pluriempleo.

-Incentivos para jóvenes.

-Ayudas económicas para desvinculados.

-Jornadas laborales reducidas.

-Teletrabajo desde el exterior.

-Suspensión flexible del servicio social.

-Reestructuración laboral con indemnizaciones.

Es un reconocimiento de que el sistema salarial vigente ha perdido capacidad para retener fuerza laboral.

11. Sistema bancario, financiero y cambiario

Probablemente el eje más revolucionario del paquete. Incluye:

-Banca privada.

-Instituciones financieras privadas.

-Microcréditos privados.

-Cuentas en divisas sin autorización.

-Activos virtuales.

-Criptomonedas.

-Fintech.

-Transfermóvil como entidad financiera.

-Eliminación de límites a transferencias.

En materia cambiaria: Casas de cambio privadas.

-Mercado cambiario digital.

-Subastas de divisas.

-Devaluaciones sucesivas.

-Participación de actores privados.

-Formalización privada de remesas.

12. Reforma tributaria

Las medidas incluyen:

-Implementación gradual del IVA.

-Factura electrónica.

-Bonificaciones por bancarización.

-Menor impuesto sobre utilidades.

-Impuesto a empresas con pérdidas recurrentes.

-Beneficios fiscales agropecuarios.

-Depreciación acelerada.

-Incentivos para inversión social.

-Actualización del impuesto sobre ingresos personales.

-Mayor mínimo exento.

-Régimen simplificado.

-Incremento de impuestos sobre vehículos, embarcaciones, documentos y propaganda.

13. Política de precios

El gobierno abandona parcialmente el sistema administrativo de precios. Propone:

-Descentralización.

-Uso de referencias de mercado.

-Formación por cadenas de valor.

-Eliminación del método basado exclusivamente en costos.

Es un reconocimiento de que los topes de precios no lograron controlar la inflación.

14. Inversión extranjera

Las medidas buscan atraer capital foráneo. Incluyen:

-Inversión extranjera en empresas privadas.

-Inversión en cooperativas.

-Derechos de superficie por 99 años.

-Usufructos superiores a 50 años.

-Cuentas en el exterior.

-Compraventa de inmuebles.

-Eliminación de entidades empleadoras obligatorias.

-Flexibilidad cambiaria.

-Menos burocracia.

-Silencio administrativo positivo.

-Inversión en La Habana Vieja.

15. Comercio exterior

Las transformaciones buscan romper el monopolio estatal. Incluyen:

-Exportación descentralizada.

-Comercio exterior para privados.

-Comercio exterior para cooperativas.

-Nomenclatura negativa.

-Venta internacional de marcas y patentes.

16. Dolarización parcial

El gobierno reconoce la creciente dolarización. Propone:

-Ampliar operaciones en divisas.

-Uso empresarial del dólar.

-Nuevos esquemas de aportes en divisas.

-Mayor circulación de moneda extranjera.

17. Turismo

El turismo se abre ampliamente a nuevas modalidades. Las medidas incluyen:

-Arrendamientos.

-Usufructos turísticos.

-Concesiones.

-Venta de inmuebles.

-Desarrollo inmobiliario.

-Marinas turísticas.

-Empresas mixtas.

-Agencias privadas.

-Guías privados.

-Gestores de destinos.

-Banco corporativo online.

-Franquicias cubanas en el exterior.

-Ecoturismo.

-Turismo especializado.

18. Transporte

Las medidas buscan acelerar la electrificación. Incluyen:

-Eliminación de restricciones para adquirir vehículos.

-Importación directa de autos eléctricos.

-Exenciones fiscales.

-Ensamblaje privado de motos y triciclos eléctricos.

19. Comercio, gastronomía y servicios

El Estado deja claro que el sector privado tendrá mayor protagonismo. Entre las medidas:

-Prioridad a formas no estatales.

-Mercados mayoristas abiertos.

-Entidades extranjeras prestando servicios.

-Cadenas comerciales privadas.

-Franquicias internacionales.

-Licitación de parques y zoológicos.

-Formalización de vendedores ambulantes.

-Sistema digital de licitaciones.

-Sustitución gradual de la libreta.

-Importaciones comerciales por personas naturales.

20. Seguros

Las transformaciones incluyen:

-Seguro de vida complementario.

-Pólizas en divisas.

-Seguros para transporte.

-Seguros para viajes.

-Seguros médicos.

-Seguro obligatorio para conductores.

21. Inteligencia artificial y economía digital

El gobierno apuesta por la digitalización. Las medidas incluyen:

-Marco nacional de IA.

-Gobernanza de datos.

-Exportación de servicios digitales.

-Inversión extranjera en data centers.

-Centros de datos privados.

-Telefonía IP.

-Servicios de nube.

-Redes móviles y fijas privadas.

-IA en compras públicas.

-Gestión mixta postal.

-Reconocimiento del dato como factor de producción.

22. Sistema estadístico nacional

Las reformas incluyen:

-Actualización del sistema estadístico.

-Cambio del año base de las cuentas nacionales.

-Recuperación de índices de precios al productor.

-Recuperación de estadísticas de comercio exterior.

23. Control e inspección

El último eje reconoce que toda esta transformación requiere una reestructuración jurídica profunda. Se propone:

-Crear un grupo de trabajo dirigido por el PCC.

-Revisar mecanismos de control.

-Modificar más de 148 normas jurídicas.

-Derogar 15 normas.

-Modificar totalmente 22.

-Modificar parcialmente 79.

Aprobar 32 nuevas normas superioresm, distribuidas en 10 leyes; 14 decretos-leyes y 8 decretos.

Una admisión implícita del fracaso económico

Más allá del lenguaje oficial sobre la defensa del socialismo, el contenido de las 176 medidas supone una admisión de que buena parte de los mecanismos que han definido la economía cubana durante décadas no han logrado generar crecimiento ni bienestar.

El documento abre espacios a la empresa privada, permite la banca privada, acepta la compraventa de acciones, facilita la inversión extranjera en sectores antes restringidos, reconoce la formación de precios por el mercado y plantea la eliminación progresiva de subsidios generalizados.

En otras palabras, el gobierno intenta rescatar una economía en crisis mediante herramientas que durante años fueron rechazadas o limitadas por razones ideológicas.

El éxito o fracaso de este ambicioso programa dependerá no solo de la aprobación de las normas anunciadas, sino de la capacidad real del Estado para implementarlas en un contexto marcado por la falta de divisas, la caída de la producción y el creciente deterioro de las condiciones de vida de los cubanos.