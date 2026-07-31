¡Como una sirena! Heydy González despide julio presumiendo de figura en bañador

Heydy González cerró el mes de julio flotando literalmente sobre el agua y arrasando en redes sociales. La actriz y modelo cubana publicó en Instagram una serie de tres fotografías posando en una piscina de agua azul turquesa que encendió los comentarios de sus seguidores.

En las imágenes, captadas desde un ángulo cenital que realza la composición, Heydy aparece flotando boca arriba con el cabello negro extendido en el agua, luciendo un traje de baño enterizo de estampado tropical.

La actriz, conocida por su icónico personaje de la enfermera Hidroelia, acompañó el post con una frase que resume su filosofía de vida: «Y si la vida se pone intensa que me encuentre así...Flotando, sonriendo y en paz».

El resultado fue una avalancha de reacciones. El post acumuló más de 3,000 likes y 68 comentarios en pocas horas, con mensajes que van desde el sencillo «bellísima» hasta apodos de alto voltaje como «The cuban barbie» y «LA MÁS DURA DE TODAS».

Uno de los comentarios que más resonó fue el de un seguidor que escribió: «Si parece una sirena tan linda», una comparación que le viene como anillo al dedo a las imágenes, donde Heydy parece deslizarse sin esfuerzo entre el agua cristalina.

Las muestras de cariño llegaron desde distintos rincones del mundo. «¡Qué guapa! Un fuerte abrazo desde Bélgica», escribió un fan, mientras otros simplemente dejaron emojis de sirena y corazones de fuego que decían más que mil palabras.

Este verano está siendo especialmente activo para Heydy en redes sociales. A principios de julio ya lució un bañador revelador, consolidándose como una de las influencers cubanas más seguidas de la diáspora desde su residencia en Miami, donde vive junto al cantante Eddy Borges y su hija Galilea.

Con este post, la actriz no solo despidió julio con estilo, sino que dejó claro que el mejor antídoto contra la intensidad de la vida es una piscina, un buen bañador y mucha actitud.