Después de cuatro años viviendo en EE.UU., compran su primera casa en Cuba: "Es el principio de nuestros sueños"

Una cubana residente en Estados Unidos desde hace cuatro años mostró en TikTok la casa que compró en Holguín junto a su esposo durante una visita a la isla, describiendo la propiedad en ruinas como «el principio de nuestros sueños».

La creadora, identificada como «I'am Isa» en la cuenta @leyanetcalixto, publicó el video el miércoles y acumuló 75,000 vistas, más de 2,600 likes y 317 comentarios en pocos días.

En el clip, la mujer explica que la pareja siempre quiso construir desde cero: «aunque todo se vea destruido, esto es el principio de nuestros sueños porque siempre quisimos construir una casita desde cero».

La propiedad está ubicada en Holguín, provincia que la propia autora señala como una de las más caras del país en materia inmobiliaria: «vivo en Holguín, es una de las provincias que las casas están mucho más caras de todo el país».

A pesar del estado deteriorado del inmueble, destaca dos virtudes: «esta lo único que tiene es buen lugar y muy buen tamaño», aunque reconoce que alcanzar el resultado que imagina le demandará «muchísimo tiempo y muchísimo dinero».

El precio de compra no fue revelado en el video. En cambio, la creadora invitó a sus seguidores a adivinarlo en los comentarios, generando una oleada de interacción: «déjame dicho en los comentarios si tienes una idea aproximadamente de cuánto estuve pagando por todo esto».

El mercado inmobiliario en Holguín registra un rango amplio de precios, desde propiedades por 3,500 dólares hasta 60 mil, según una plataforma inmobiliaria de compra, alquiler y permuta de casas en Cuba.

El caso de «I'am Isa» se suma a otros de cubanos emigrados que adquieren propiedades deterioradas en la isla a precios bajos y documentan la remodelación en redes sociales.

Un joven cubano de 18 años, Diego García del Prado, compró una casa en Cuba por apenas 2,500 dólares y su video superó 1.4 millones de vistas.

Otra creadora identificada como @adianetttt, residente en Miami, pagó 11,000 dólares por su propiedad y ya había invertido más de 60,000 dólares en reconstrucción al cierre de 2025, mientras que @yaneisycanta_98 compró la suya por 4,000 dólares y comenzó a rehabilitarla.

Para los cubanos residentes en el exterior, la posibilidad de adquirir una vivienda en Cuba depende de cumplir los requisitos migratorios y legales vigentes. Desde enero de 2026, además, rigen nuevas tarifas notariales establecidas por la Resolución 333/2025 del Ministerio de Justicia.

«Si quieres vivir conmigo este proceso, te invito a que me sigas», concluyó la autora, anunciando que documentará cada etapa de la construcción en su cuenta.