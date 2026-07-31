Después de cuatro años viviendo en EE.UU., compran su primera casa en Cuba: "Es el principio de nuestros sueños"

Una cubana residente en Estados Unidos desde hace cuatro años mostró en TikTok la casa que compró en Holguín junto a su esposo durante una visita a la isla, describiendo la propiedad en ruinas como «el principio de nuestros sueños».
La creadora, identificada como «I'am Isa» en la cuenta @leyanetcalixto, publicó el video el miércoles y acumuló 75,000 vistas, más de 2,600 likes y 317 comentarios en pocos días.
En el clip, la mujer explica que la pareja siempre quiso construir desde cero: «aunque todo se vea destruido, esto es el principio de nuestros sueños porque siempre quisimos construir una casita desde cero».
La propiedad está ubicada en Holguín, provincia que la propia autora señala como una de las más caras del país en materia inmobiliaria: «vivo en Holguín, es una de las provincias que las casas están mucho más caras de todo el país».
A pesar del estado deteriorado del inmueble, destaca dos virtudes: «esta lo único que tiene es buen lugar y muy buen tamaño», aunque reconoce que alcanzar el resultado que imagina le demandará «muchísimo tiempo y muchísimo dinero».
El precio de compra no fue revelado en el video. En cambio, la creadora invitó a sus seguidores a adivinarlo en los comentarios, generando una oleada de interacción: «déjame dicho en los comentarios si tienes una idea aproximadamente de cuánto estuve pagando por todo esto».
El mercado inmobiliario en Holguín registra un rango amplio de precios, desde propiedades por 3,500 dólares hasta 60 mil, según una plataforma inmobiliaria de compra, alquiler y permuta de casas en Cuba.
El caso de «I'am Isa» se suma a otros de cubanos emigrados que adquieren propiedades deterioradas en la isla a precios bajos y documentan la remodelación en redes sociales.
Un joven cubano de 18 años, Diego García del Prado, compró una casa en Cuba por apenas 2,500 dólares y su video superó 1.4 millones de vistas.
Otra creadora identificada como @adianetttt, residente en Miami, pagó 11,000 dólares por su propiedad y ya había invertido más de 60,000 dólares en reconstrucción al cierre de 2025, mientras que @yaneisycanta_98 compró la suya por 4,000 dólares y comenzó a rehabilitarla.
Para los cubanos residentes en el exterior, la posibilidad de adquirir una vivienda en Cuba depende de cumplir los requisitos migratorios y legales vigentes. Desde enero de 2026, además, rigen nuevas tarifas notariales establecidas por la Resolución 333/2025 del Ministerio de Justicia.
«Si quieres vivir conmigo este proceso, te invito a que me sigas», concluyó la autora, anunciando que documentará cada etapa de la construcción en su cuenta.
Preguntas frecuentes sobre la compra de casas en Cuba por cubanos residentes en el exterior
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo pueden los cubanos residentes en el exterior comprar casas en Cuba?
Los cubanos residentes en el exterior deben tramitar la residencia permanente ante el Ministerio del Interior de Cuba para poder comprar propiedades en la isla. Este proceso puede tardar hasta 90 días y desde enero de 2026 se han sumado nuevas tarifas notariales según la Resolución 333/2025 del Ministerio de Justicia.
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¿Cuál es el precio promedio de las viviendas en Holguín, Cuba?
En Holguín, el mercado inmobiliario muestra un amplio rango de precios, con propiedades que van desde 5,500 dólares hasta más de 150,000 dólares. Los valores más frecuentes para viviendas modestas oscilan entre 15,000 y 40,000 dólares.
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¿Por qué los cubanos residentes en el extranjero compran propiedades en Cuba a pesar de la crisis habitacional?
A pesar de la crisis habitacional en Cuba, muchos cubanos en el extranjero compran propiedades debido a la caída de precios en dólares y el deseo de tener un lugar propio en su país de origen. Estas compras son financiadas principalmente con remesas y ahorros generados en el exterior, y a menudo se documentan en redes sociales como un símbolo de sacrificio y amor familiar.
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¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al remodelar casas en Cuba?
Los cubanos enfrentan desafíos significativos al remodelar casas debido a la escasez crónica de materiales de construcción y el alto costo de estos en el mercado informal. Sin embargo, muchos emigrantes usan sus ingresos en moneda dura para financiar estas mejoras, lo que es prácticamente imposible para la mayoría de los ciudadanos que viven solo con el salario en pesos cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.