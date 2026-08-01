Cubana en Rusia explica por qué quiere regresar a la isla y genera debate en redes

Una joven cubana de Pinar del Río que reside en Moscú ha desatado un encendido debate en redes sociales tras confesar que preferiría volver a Cuba -con apagones y escasez- antes que seguir soportando el acoso policial a que está sometida en Rusia.

El video fue publicado por el influencer Lino García, conocido como «El Creador Cubano», que en los últimos días ha documentado la experiencia de varios cubanos radicados en el país euroasiático.

García le preguntó a la joven qué libertad siente que le falta en Rusia, y ella respondió sin dudar: «Aquí la policía está constantemente arriba de ti».

Cuando el entrevistador le pregunta si preferiría regresar, aunque eso signifique vivir sin luz, sin comer bien y pasando trabajo, la joven no vaciló: «Sí. Quisiera regresar a Cuba».

«Aquí tenemos todo menos felicidad, menos libertad», añadió.

Y remató con una frase que se convirtió en el corazón del debate: «En Cuba tenía algo que aquí no tengo: Felicidad».

La reacción: Un debate sin respuesta fácil

En el apartado comentarios de la publicación -tanto en Instagram como en Facebook- cientos de internautas opinaron, unos arremetiendo contra la joven cubana y otros mostrándose más comprensivos con su punto de vista.

Quienes han vivido en Rusia, validaron el relato casi de forma unánime en lo que respecta al acoso policial, aunque muchos no recomiendan volver a la isla bajo ninguna circunstancia.

«Rusia me gustó, pero el acoso policial termina afectando la salud mental de cualquiera», escribió un internauta.

Otro que vivió tres años en Moscú reconoció la contradicción que muchos enfrentan: «Es muy duro vivir escondiéndose de la policía, pero regresar definitivamente a Cuba tampoco parece una solución».

Varios emigrantes señalaron la dimensión emocional que suele quedar fuera del debate económico: «Estar lejos de la familia pesa mucho. Hay quienes comen pensando en cómo estarán sus seres queridos en Cuba».

Otros advirtieron que la apariencia de bienestar que proyectan muchos migrantes en redes no refleja su estado real: «Muchos emigrantes aparentan estar bien para no preocupar a la familia, aunque por dentro estén sufriendo».

Una cubana que actualmente reside en Moscú, subrayó que la situación varía según el perfil de cada migrante: «Cada cubano tiene una historia diferente y la situación es mucho más difícil para algunas personas, especialmente para las mujeres».

Varios desaconsejaron el regreso a Cuba, argumentando que la crisis en la isla sigue siendo muy grave, y que lo más conveniente sería buscar oportunidades en un tercer país.

El acoso policial y una realidad cada vez más dura

El testimonio de la joven pinareña no es un caso aislado.

El miércoles 30 de julio, García publicó otro video -«Vivimos encerrados como ratones»- con el relato de otra cubana en Moscú que describió el miedo permanente a ser detenida y deportada, denunció estafas en alquileres, y alertó sobre compatriotas que obtuvieron la ciudadanía rusa y fueron enviados al servicio militar sin regresar.

En abril de 2026, una cubana conocida como «La Dior» denunció un esquema de explotación laboral en el que intermediarios cubanos -llamados «brigadieres»- retienen los salarios de trabajadores compatriotas.

Los afectados describen jornadas que arrancan a las cuatro de la mañana, sin comer, y regresan sin cobrar ni tener documentos para reclamar.

Las autoridades rusas han endurecido progresivamente los controles migratorios.

Desde abril, migrantes con problemas de documentos comenzaron a ser trasladados al centro de deportación de Sájarovo, a unos 70 kilómetros de Moscú, incomunicados de familiares y del consulado.

En julio de 2026, la Duma aprobó una reforma que obliga a los trabajadores extranjeros a demostrar ingresos suficientes, y les da apenas 15 días para salir del país si pierden el empleo.