Cubana en Moscú denuncia explotación en Rusia: "El brigadier se queda el dinero"

Una cubana residente en Moscú denunció en un video en Instagram cómo compatriotas suyos, conocidos como "brigadieres", retienen el salario de trabajadores cubanos sin pagarles por su labor.

La autora del reel, identificada en la red social como La Dior, explicó el mecanismo de explotación con un ejemplo concreto: si 20 personas trabajan en una escuela y el empleador ruso paga 2,500 rublos por persona, el brigadier cobra ese dinero y no lo distribuye entre los trabajadores, alegando que "el ruso no le pagó".

"El empleador ruso le paga al brigadier y el brigadier se queda con la plata de nosotros mismos, de cubanos igual que él", denunció la joven en el video, que acumuló más de 30,000 reproducciones y miles de likes en dos días.

Según su relato, los trabajadores se levantan a las cuatro de la mañana, trabajan sin comer y regresan a casa sin un peso, sin posibilidad de reclamar.

"No podemos reclamar nada porque nosotros no tenemos pasaporte ruso, porque no hay prueba de que se pagó el dinero", señaló.

La joven apuntó directamente a la indiferencia del intermediario cubano.

"A ese brigadier se le olvida que nosotros somos cubanos igual que él y que necesitamos mandar dinero para Cuba. Nos levantamos cuatro de la mañana, sin comer nada, y hay una mamá y un papá esperando por el dinero de nosotros en la isla".

El video cerró con una denuncia directa: "Los cubanos se explotan entre los mismos cubanos en Moscú. Esa no se la sabían".

La publicación generó una avalancha de comentarios que confirman que el fenómeno no es nuevo ni aislado.

"Amo ser cubana pero nosotros los cubanos nos pisoteamos entre nosotros mismos", escribió un usuario con 73 interacciones de respaldo. Otro fue más tajante: "Lejos de los cubanos es mejor".

Un comentarista que lleva una década en Rusia confirmó que la situación existe desde su llegada: "Nena esto no es de ahora... es desde cuando llegué a este país, hace 10 años ya".

Otros usuarios advirtieron sobre estafas adicionales en el alquiler de viviendas en Moscú.

"Te pintan todo de oro y cuando llevas una semana aparece un ruso y te dice qué haces en mi casa, fuera de aquí o te llamo la policía, o dame dinero. A esa hora no hay amigos ni familia que te ayude. Cubanos entre cubanos nos matamos".

El comentario que más resonó políticamente fue uno que trazó una línea directa entre el sistema de los brigadieres y la historia de Cuba: "El brigadier aprendió de Fidel Castro".

Este sistema replica, a escala informal, el modelo histórico del Estado cubano de retener los salarios de trabajadores enviados al exterior, donde las agencias estatales han llegado a quedarse hasta el 95% del pago por empresas extranjeras.

La situación de los cubanos en Rusia se agrava además por las redadas migratorias intensificadas desde principios de abril, cuando las autoridades rusas comenzaron a enviar a migrantes irregulares al centro de detención de Sájarovo, a 70 kilómetros de Moscú, donde permanecen incomunicados por semanas o meses.