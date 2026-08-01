"No aguanto más": cubana estalla en redes tras más de 24 horas sin electricidad

Una cubana identificada como Dailigd publicó este sábado un video en Facebook en el que rompe a llorar y denuncia la desesperación que vive su familia tras más de 24 horas sin electricidad, en un testimonio que se ha convertido en símbolo del agotamiento colectivo ante la crisis eléctrica en Cuba.

En el clip de 58 segundos, grabado de noche, la mujer muestra a sus hijos durmiendo mientras les abanica manualmente para aliviar el calor. Describe una jornada en la que solo hubo dos breves interrupciones de corriente —una de 20 minutos y otra de 30— antes de volver a quedarse sin luz.

«Hasta cuándo nuestros hijos se tienen que dormir uno echándole aire, alumbrando con un ventilador porque no hay luz. Hoy le pusieron 20 minutos, a los 20 minutos la quitaron, estuvieron casi una hora y la volvieron a poner 30 minutos más. Más de 24 horas sin luz», relata Dailigd en el video.

La mujer también denuncia que la comida se echa a perder y que la situación ha llegado a un límite insostenible: «¿Hasta cuándo? Díganme, ¿hasta cuándo? Nos están llevando al abismo, a lo último. Ya no podemos más, no aguantamos más. Esto no es vida para nada».

El video fue publicado bajo el hashtag #MadresCansadas y suma 2,253 likes y 462 comentarios, lo que refleja la resonancia inmediata que tuvo entre los cubanos.

El testimonio de Dailigd coincide con uno de los peores días del año para el sistema eléctrico cubano. Este sábado, la Unión Eléctrica (UNE) reportó apenas 757 MW disponibles durante el día y proyectó un déficit de 2,120 MW para la hora pico nocturna, con una demanda estimada de 3,200 MW frente a una oferta de solo 1,080 MW.

Ese mismo día, diez unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio: seis por averías y cuatro en mantenimiento programado.

La situación no es nueva. El 29 de julio, la UNE previó un déficit récord de 2,380 MW, con apenas 850 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW, la cifra más alta registrada en lo que va de año.

En julio, La Habana llegó a registrar entre 20 y 30 horas diarias sin electricidad, mientras que en provincias del interior los cortes se extendieron hasta 72 horas consecutivas, según reportes de Infobae.

El video se suma a una cadena de testimonios virales que han documentado el impacto humano de la crisis a lo largo de 2026: una madre que denunció 48 horas sin luz junto a su hijo, otra que mostró a su hija con sarpullido por el calor, y una tercera que resumió el sentir de muchos con una frase que se repite: «Ya no aguanto más».

Cuba acumula en 2026 cinco colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional —apagones que dejaron a toda la isla sin luz simultáneamente—, una cifra que refleja el deterioro extremo de un parque termoeléctrico envejecido, sin mantenimiento adecuado y con escasez crónica de combustible.