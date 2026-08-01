Presidente del Movimiento Poético Mundial defiende «existencia y soberanía» del régimen frente a EE.UU.

El poeta colombiano Fernando Rendón, presidente del Movimiento Poético Mundial, publicó el viernes una carta abierta dirigida al «pueblo cubano» en la que llama al mundo a «movilizarse para ayudar a proteger su existencia y soberanía» y atribuye la falta de electricidad y agua en la isla exclusivamente al embargo estadounidense, sin mencionar en ningún momento la responsabilidad del régimen tras 67 años de gobierno de partido único.

El texto fue difundido a través de REDH-Cuba (Red en Defensa de la Humanidad), plataforma alineada con el discurso oficial del régimen cubano, y también publicado por el diario estatal Trabajadores, lo que convierte la misiva en un documento de propaganda más que en una reflexión literaria independiente.

Rendón, fundador en 1991 del Festival Internacional de Poesía de Medellín y coordinador general del Movimiento Poético Mundial desde 2011, abre su carta con una evocación lírica del 1 de enero de 1959, cuando, según escribe, «un espíritu semejante al del primer día de la primavera recorrió la Isla de la Luz y a toda América Latina».

Desde esa primavera poética, el texto construye una Cuba heroica y resistente: «La guerra silenciosa y desgastante contra ustedes continúa. El boicot norteamericano sigue vedando el ingreso de petróleo, bienes y productos básicos, alimentos y medicinas, llevándolos a una difícil circunstancia en la que carecen incluso de electricidad y de agua. Y no obstante su valentía y su integridad permanecen incólumes».

El problema con esa imagen es que choca frontalmente con la realidad documentada. Durante julio, los apagones en la isla —causados por un colapso del sistema eléctrico tras décadas de abandono, mala gestión y falta de inversiones— promediaron más de 20 horas diarias, con zonas de Matanzas sin electricidad por más de 80 horas consecutivas. El pasado día 29, el pronóstico de la Unión Eléctrica rompió otro récord, al anunciar un déficit de 2,380 MW en la hora pico.

La crisis no es solo eléctrica. Las autoridades cubanas reconocieron que solo el 30% de los medicamentos esenciales estaban disponibles en el sistema de salud. Según datos de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2025 emigraron de Cuba 245,264 personas. Estimaciones independientes sitúan en más de un millón los cubanos que han abandonado la isla desde 2021.

A esa estampida humana se suma la represión política. Prisoners Defenders documentó 1,306 presos políticos en Cuba al cierre de junio de 2026, incluyendo menores cumpliendo sentencia. Nada de esto aparece en la carta de Rendón.

El poeta colombiano cierra su misiva con un llamado a la solidaridad continental: «El pueblo de Cuba es el nuestro: el pueblo latinoamericano, a cuya consciencia y espíritu de unidad apelamos. El destino de nuestros pueblos es el del continente, así como el destino de Venezuela y de Colombia son el destino de América Latina». La mención a Venezuela resulta llamativa en un texto que habla de soberanía y dignidad, dado que ese país atraviesa su propia crisis política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

El fenómeno que ilustra la carta de Rendón fue analizado con precisión por el politólogo cubano Armando Chaguaceda en su ensayo «La traición ilustrada», publicado en junio de 2026. Chaguaceda describió cómo ciertos intelectuales progresistas «producían análisis que relativizaban la represión, que le encontraban siempre una causa externa —el bloqueo, la intervención imperialista, la provocación de Miami— que desplazaba la responsabilidad del gobierno».

La carta de Rendón es un ejemplo casi didáctico de ese mecanismo: la electricidad que falta no es consecuencia de décadas de gestión centralizada y fallida, sino del «boicot norteamericano»; el agua que escasea no refleja el colapso de infraestructuras abandonadas, sino la maldad del «enemigo». El régimen queda absuelto. El pueblo cubano, en cambio, queda convertido en decorado poético de una narrativa que no le pertenece.

Chaguaceda fue contundente al valorar ese silencio cómplice: «Ese silencio no fue neutral. Ese silencio fue una decisión».