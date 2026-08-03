Wilfredo León conquista su tercer oro en la Liga de Naciones de Voleibol con Polonia

El voleibolista cubano Wilfredo León se coronó campeón de la Liga de Naciones de Voleibol 2026 este domingo junto a la selección de Polonia, que derrotó a Estados Unidos en una dramática final a cinco sets disputada en el Ningbo Beilun Sports and Arts Center, en la ciudad china de Ningbo.

Según informó volleyballworld.com, la federación internacional del deporte, el marcador final fue 3-2 con parciales de 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 y 15-10, ante casi 6,000 aficionados presentes en las gradas.

León, santiaguero de 33 años y 2,01 metros de estatura, fue el segundo mejor anotador de Polonia en la final con 15 puntos: 10 por ataque, tres por bloqueo y dos aces. Su aporte resultó decisivo en el quinto set, donde anotó cuatro unidades en el momento de mayor tensión del encuentro, incluido el punto de campeonato que llegó con un bloqueo suyo.

El MVP del torneo fue el atacante polaco Tomasz Fornal, quien también cerró la final con 15 puntos, entre ellos cinco aces. El máximo anotador de Polonia en el partido fue Kamil Semeniuk con 17 unidades.

«Es difícil de describir... Hay mucha emoción. Creo que cuando regresemos a Polonia sentiremos lo que hicimos. Esta noche fue un gran partido, una gran victoria. Todos pusieron algo en la cancha, así que debemos estar orgullosos de nuestra selección», declaró Semeniuk al canal oficial del torneo.

El camino de Polonia hacia el título fue casi impecable. Los europeos terminaron la fase regular en segundo lugar con 10 victorias y solo dos derrotas, ante Eslovenia y el invicto Japón. En los cuartos de final barrieron a Ucrania 3-1, y en semifinales se vengaron de Eslovenia con un contundente 3-0, partido en el que León brilló con seis aces.

A lo largo de todo el torneo, el cubano acumuló 129 puntos: 97 por ataque con una eficiencia del 53,3%, 13 por bloqueo y 19 mediante el saque. Sus 19 aces lo situaron entre los cinco primeros del certamen en ese apartado.

Con este título, Polonia levantó la Liga de Naciones masculina por tercera vez, tras los oros de 2023 y 2025. Para León, el podio del torneo se ha convertido en una constante: obtuvo plata en la edición de 2021 y bronce en 2024, además de los tres oros. Su palmarés con la camiseta polaca incluye también el oro en el Campeonato Europeo de 2023, la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el bronce en el Campeonato Mundial de Filipinas 2025.

León forma parte de una generación de voleibolistas cubanos que, ante la burocracia del sistema deportivo de la isla para gestionar contratos en el extranjero, optaron por competir bajo otras banderas. Casos como los de Yoandy Leal con Brasil y Osmany Juantorena con Italia marcaron ese éxodo de talento que el régimen cubano no supo retener.

Estados Unidos, por su parte, acumula cuatro medallas de plata en cuatro finales de Liga de Naciones disputadas, sin haber podido alzarse con el título en ninguna de ellas.