Duelo de cubanas en Doha: Davisleidy Velazco derrota a Leyanis Pérez con un espectacular salto

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La cubana Davisleidy Velazco escribió una página histórica este viernes en la reunión de la Liga del Diamante de Doha, al registrar 15.13 metros en su quinto intento y convertirse en la mejor marca mundial de la temporada 2026 en el triple salto femenino.

El resultado, logrado con viento favorable de +1.3 m/s, también representa el récord personal de Velazco, quien hasta esta nueva etapa de su carrera tenía como mejor actuación 14.34 metros.

La competencia fue un auténtico duelo entre cubanas. Leyanis Pérez Hernández, actual campeona mundial al aire libre, había tomado momentáneamente el liderato con un salto de 14.97 metros, pero Velazco respondió en el quinto intento con una actuación que dejó sin respuesta a toda la competencia.

Velazco abrió la prueba con 14.69 metros, fue escalando posiciones con 14.97 en el cuarto salto y terminó detonando con los 15.13 que le dieron la victoria. Pérez finalizó segunda con sus 14.97, mientras que la senegalesa Saly Sarr completó el podio con 14.86 metros.

La también cubana Liadagmis Povea terminó cuarta con 14.58 metros, y la campeona olímpica de Dominica, Thea Lafond, ocupó el quinto puesto con 14.52 metros.

El resultado tiene una dimensión histórica para el atletismo cubano. Velazco se convierte en apenas la cuarta mujer nacida en Cuba en superar la barrera de los 15 metros en el triple salto, uniéndose a Yamilé Aldama (15.29 m en 2003), Yargelis Savigne (15.28 m en 2007) y Magdelín Martínez.

Con esta marca, la atleta asciende al tercer puesto del ranking histórico cubano en triple salto y se coloca en el lugar 17 de todos los tiempos a nivel mundial.

Velazco, nacida en 1999, emigró de Cuba en octubre de 2023 y se instaló en San Juan, Puerto Rico, donde comenzó a trabajar con el entrenador cubano Ubaldo Duany, figura de reconocimiento internacional que fue el artífice del éxito olímpico de la colombiana Caterine Ibargüen.

Un aspecto relevante de su situación deportiva es que, aunque reside fuera de Cuba, Velazco no representa oficialmente a otro país y sus resultados continúan apareciendo en los listados internacionales bajo la identificación de Cuba (CUB), tal como ocurrió en Doha.

Leyanis Pérez, su rival de este viernes, llega a la cita con un palmarés reciente formidable: ganó el oro en el Mundial al aire libre de Tokio 2025 con 14.94 metros y revalidó el título mundial bajo techo en 2026, consolidándose como la figura más dominante de la especialidad en los últimos años.

La victoria de Velazco sobre Pérez, sumada a la cuarta plaza de Povea, confirma la extraordinaria profundidad del triple salto cubano femenino en la temporada 2026 y proyecta a Velazco como una de las grandes favoritas de cara a los próximos eventos internacionales del año.

«Cuarta cubana con más de 15 metros, luego de Yamilé Aldama, Yargelis Savigne y Magdelín Martínez. Tercera en la lista cubana de la historia y escala al puesto 17 de todos los tiempos», resumió el periodista deportivo Raúl Rodríguez al celebrar la actuación de Velazco en Doha.