Embajada de Estados Unidos en Cuba emite alerta de seguridad tras apagón masivo

Vista aérea de la Embajada de EE.UU. en La Habana (Imagen de referencia)

La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó este lunes una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses en Cuba o con planes de viajar a la isla, luego de que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsara por completo en la noche del domingo.

El comunicado, difundido en las cuentas oficiales de la misión diplomática en Facebook y en X, describe un panorama de deterioro eléctrico sin precedentes y advierte sobre los riesgos que enfrentan los viajeros en un país donde la luz se ha convertido en un bien escaso.

"Según medios de comunicación del régimen cubano, se desconocen la causa del colapso y el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. Todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba o planeen viajar a la isla deben estar informados y planificar sus viajes en consecuencia. Se han reportado cortes en el servicio de telefonía celular e internet", advirtió la misión diplomática estadounidense al hacer referencia al apagón ocurrido el domingo 2 de agosto a las 22:43 (hora local).

"La red eléctrica cubana es cada vez más inestable, y este es el sexto fallo total de la red en lo que va de 2026, tres de ellos ocurridos solo en julio de ese año. El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y los cortes de luz regulares se producen con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados", añadió la embajada.

Apuntó, además, que "los cortes de luz programados ocurren a diario, y los cortes no programados persisten en toda Cuba, con déficits diarios superiores al 60%".

Ante tal panorama, la misión diplomática instó a:

- Revisar las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y seguir las cuentas de redes sociales de la UNE.

- Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.

- Mantenerse en contacto con familiares y amigos.

- Prepararse para cortes de electricidad prolongados.

La misión diplomática estadounidense recomendó a sus ciudadanos en Cuba a mantener los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados, a tener linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso, así como a abastecerse de alimentos no perecederos y agua.

Finalmente, recomendó prepararse con métodos alternativos para satisfacer necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).

También recomendó inscribirse en el programa STEP (step.state.gov) del Departamento de Estado para recibir actualizaciones de seguridad, y suscribirse al canal de WhatsApp consular de la embajada.

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene a Cuba en la clasificación de Nivel 2 (Ejercer mayor precaución) en las advertencias de viaje, con la inestabilidad eléctrica como uno de los factores clave.

El colapso del lunes

Mientras el sistema eléctrico cubano intentaba recuperarse del apagón de la noche del domingo, una oscilación de frecuencia provocó una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional este lunes.

La Unión Eléctrica publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook con el siguiente mensaje: «En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea. Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible».

Minutos antes de ese comunicado, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso había adelantado la noticia: «Se produjo hace unos minutos una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar del avance logrado en el día de hoy, una oscilación provocó la caída».

El colapso se produjo cuando la recuperación del sistema era apenas parcial y extremadamente frágil.