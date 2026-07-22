«A las manos del pueblo cubano»: Embajada de EE.UU. garantizará que ayuda humanitaria llegue a través de Cáritas

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana del primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en La Habana aseguró este martes que velará por que los alimentos y artículos de higiene enviados a Cuba lleguen directamente a las familias necesitadas mediante la red de parroquias locales y Cáritas Cuba.

«Ayuda directa para cubanos de a pie», señaló la sede diplomática en un mensaje publicado en su cuenta de X tras la llegada a La Habana del primer cargamento perteneciente al paquete de asistencia humanitaria de 100 millones de dólares anunciado por la administración de Donald Trump.

«La Embajada de Estados Unidos en Cuba está comprometida a garantizar que los kits esenciales de alimentos e higiene lleguen directamente a las parroquias locales y a las manos del pueblo cubano», afirmaron en la publicación.

El envío fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez; Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba; y Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, director diocesano de Cáritas Habana.

De acuerdo con el mecanismo de distribución explicado por Cáritas Cuba, este primer cargamento beneficiará a 700 familias de la arquidiócesis de La Habana, seleccionadas conforme a los criterios de vulnerabilidad aplicados habitualmente por la institución.

La entrega a los hogares estará a cargo de voluntarios de las comunidades parroquiales, quienes ya se encuentran organizados para ejecutar el proceso.

Cáritas indicó que el reparto se realizará con transparencia, respeto y acompañamiento cercano a los beneficiarios.

Los módulos contienen varios productos de primera necesidad y que forman parte de la canasta básica: arroz blanco, frijoles negros, atún, sardinas, aceite vegetal, espagueti, sal yodada y azúcar morena.

Además, algunos paquetes también incluyen linternas, baldes, pasta dental y cepillos de dientes.

Como elemento distintivo, las cajas llevan la bandera estadounidense, el logotipo de Cáritas Cuba y la frase «Donación del pueblo de los Estados Unidos de América a los ciudadanos de Cuba».

El cargamento salió desde Miami con destino a La Habana en un vuelo operado por 7Air Cargo.

Del paquete total de 100 millones de dólares, Cáritas canalizará 60 millones, mientras los 40 millones restantes serán gestionados por organizaciones no gubernamentales independientes.

Se estima que el paquete completo beneficiará a entre 100,000 y 120,000 familias en toda la isla, y los envíos continuarán en fases sucesivas para ampliar el alcance de la asistencia a otras comunidades del país.