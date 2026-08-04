¿Mensaje para Leo Leyva? Iraisel Pintueles sorprende con mensaje tras su divorcio: «Ya no hay vuelta atrás»

Un mes después de confirmar su divorcio de Leo Leyva, Iraisel Pintueles volvió a encender las redes este martes con una historia de Instagram que sus seguidores no tardaron en interpretar como un mensaje muy personal sobre lo que vivió.
La influencer cubana compartió desde su cuenta @iraisel_55 un reel de contenido zodiacal sobre Virgo —su signo— acompañado de dos frases que lo dicen todo sin decir nada: «No es que no me importe. Es que, cuando me hieren de verdad, algo en mí se apaga y ya no hay vuelta atrás.»
Y por si quedaba alguna duda, al pie añadió: «Yo no quiero ser así , pero así nací.»
El timing es difícil de ignorar. El mes pasasdo, Iraisel había confirmado el fin de su matrimonio con Leonardo Leyva Martínez —conocido como Leo Leyva— de la manera más escueta posible: un seguidor le preguntó «¿Estás divorciada?» y ella respondió «Sí» con emojis. Sin drama, sin nombres, sin explicaciones.
La pareja se había casado el 23 de mayo de 2025 en una ceremonia íntima en Cuba, así que el matrimonio apenas superó el año de vida.
Lo de ellos tampoco fue un camino recto. Hicieron pública su relación en agosto de 2022, pero en julio de 2023 anunciaron una primera ruptura con el mensaje «vamos a seguir amándonos desde otro lugar». Se reconciliaron, retomaron la relación en 2024 —ese año Leo Leyva le regaló un auto a Iraisel, gesto que no pasó desapercibido— y finalmente llegaron al altar en 2025.
Ahora, con la historia del Virgo herido, Iraisel parece cerrar ese capítulo a su manera: sin dar explicaciones, pero dejando muy claro que algo se apagó.
El detalle zodiacal no es menor. Los Virgo tienen fama popular de ser leales e intensos, pero también de tener un punto de no retorno cuando sienten que los lastiman. Iraisel, que cumple años en agosto, eligió su propio mes para lanzar ese mensaje.
Lo curioso es que apenas el lunes, medios cubrían señales de que Iraisel quería volver a casarse, después de que publicara un reel desde la Catedral de Santa Catalina en Cartagena tocando una puerta asociada a la leyenda de que quien la golpea «se casa antes de fin de año».
Así que en menos de 24 horas, Iraisel pasó de tocar puertas para el amor a recordarle al mundo —y quizás a sí misma— que hay heridas de las que no se vuelve.
Sus seguidores, como siempre, están atentos a cada historia.
Preguntas frecuentes sobre el divorcio de Iraisel Pintueles y Leo Leyva
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se divorciaron Iraisel Pintueles y Leo Leyva?
Iraisel Pintueles confirmó su divorcio de Leo Leyva de manera escueta a través de Instagram, sin dar explicaciones detalladas. Sin embargo, su publicación reciente sugiere que hubo heridas emocionales que motivaron la separación.
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¿Qué mensaje dejó Iraisel Pintueles en redes sociales tras su divorcio?
Iraisel compartió un reel sobre su signo zodiacal, Virgo, acompañado de la frase: «No es que no me importe. Es que, cuando me hieren de verdad, algo en mí se apaga y ya no hay vuelta atrás». Esto ha sido interpretado como una reflexión sobre su relación con Leo Leyva.
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¿Cuánto duró el matrimonio entre Iraisel Pintueles y Leo Leyva?
El matrimonio entre Iraisel Pintueles y Leo Leyva duró un poco más de un año. Se casaron el 23 de mayo de 2025 y confirmaron su divorcio en julio de 2026.
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¿Iraisel Pintueles tiene planes de volver a casarse?
Iraisel parece estar abierta a la idea de un nuevo matrimonio. Recientemente publicó un reel en la Catedral de Santa Catalina en Cartagena tocando una puerta asociada a la leyenda de que quien la golpea se casa antes de fin de año.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.