¡No están juntos! Iraisel anunció así su divorcio con Leo Leyva, un año después de su boda en Cuba

Iraisel Pintueles confirmó su divorcio del voleibolista Leo Leyva de la manera más inesperada: a través de una historia de Instagram, respondiendo con un escueto «Sí» —acompañado de emojis de corazón y estrella— a la pregunta directa de un seguidor: «¿Estás divorciada?».

Lo llamativo no es solo la noticia en sí, sino el tono con el que llegó. Nada de comunicados largos, nada de publicaciones emotivas. Iraisel eligió una dinámica de «Hablemos» con sus seguidores para soltar la confirmación con la misma naturalidad con la que se anuncia el menú del día, y con emojis festivos que dejaron a más de uno con la boca abierta.

La confirmación llega apenas poco más de un año después de que la pareja se casara en una ceremonia íntima celebrada el 23 de mayo de 2025 en Cuba. Aquella boda fue planificada en apenas una semana, con decoración de arcos florales de rosas blancas, lirios y margaritas, y la presencia de Daniela —hija de Iraisel y del fallecido reguetonero El Dany— lanzando confetis.

Al compartir las fotos oficiales de la boda, Iraisel había escrito unas palabras que hoy suenan a otra vida: «Existen amores que sanan, amores que llegan para recordarnos que el sol siempre vuelve a salir, que hay más de una oportunidad para sonreír… y que la felicidad no es un destino, sino una elección diaria. Hasta que Dios quiera, caminaremos juntos. Oficialmente, la señora de Leyva».

La historia entre Iraisel y Leo Leyva tiene más capítulos de los que muchos recuerdan. En julio de 2023, la pareja ya había anunciado una primera separación con el mensaje «vamos a seguir amándonos desde otro lugar», para luego reconciliarse, casarse y arrancar una nueva vida juntos.

Tras la boda, Iraisel y Daniela viajaron a Corea del Sur, donde Leo Leyva juega profesionalmente con el equipo Ansan OKman. El voleibolista, conocido como «King Leo», ostenta el récord de 59 puntos anotados en un solo partido de la liga coreana y fue elegido MVP de la final de dicha competición. Daniela incluso llegó a estudiar en una escuela privada en ese país.

Sin embargo, en enero de 2026, Iraisel regresó a Cuba desde Corea del Sur, lo que ya había encendido las especulaciones sobre el estado real de la relación. Desde entonces, la influencer retomó su vida en la Isla: en abril de 2026 mostró en redes la futura casa de su hija Daniela en Cuba, y en junio protagonizó una polémica por promocionar una empresa privada de venta de combustible, recibiendo críticas de algunos seguidores.

Iraisel no ha ofrecido más detalles sobre las razones de la separación ni sobre sus planes a futuro. Por ahora, el único pronunciamiento oficial es ese «Sí» con emojis que, paradójicamente, suena más definitivo que cualquier comunicado.

La pareja, que ya había demostrado que los finales no siempre son definitivos con su reconciliación de 2024, deja abierta la pregunta que muchos seguidores ya se hacen: ¿habrá un tercer capítulo?