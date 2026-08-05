Cuba fija nuevos impuestos a la venta de vehículos en divisas: 35% para autos de lujo y 5% para eléctricos

Autos de lujo en Cuba (Ilustración no real generada con IA) Foto © CiberCuba/Sora

El Gobierno cubano estableció una nueva escala de impuestos para los vehículos vendidos en dólares, con tasas que van desde el 35% para automóviles de lujo hasta el 5% para los eléctricos importados. Los ensamblados en Cuba tendrán gravámenes inferiores y algunos podrán quedar completamente exentos.

Las nuevas tasas aparecen en la Resolución 172/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en la Gaceta Oficial publicada este martes y forma parte del nuevo paquete de normas para la compra, venta e importación de vehículos en Cuba.

El Impuesto Especial a Productos y Servicios se aplicará a las entidades comercializadoras autorizadas por las ventas realizadas en dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas convertibles. El gravamen se calculará sobre el precio de venta y se incorporará al importe final del vehículo.

Para los vehículos importados, las tasas serán las siguientes:

Autos y autos rurales de lujo o alta gama, de combustión o híbridos: 35% .

. Autos, autos rurales y camionetas de combustión: 25% .

. Motocicletas, triciclos, paneles, camiones y cuñas tractoras de combustión: 20% .

. Ómnibus y microbuses de combustión: 12% .

. Vehículos híbridos, incluidos los eléctricos con extensores de autonomía, excepto los autos de lujo: 15% .

. Vehículos totalmente eléctricos de cualquier clase: 5%.

La resolución dispone tasas inferiores para los vehículos ensamblados en la industria cubana:

Autos, autos rurales y camionetas de combustión: 20% .

. Motocicletas, triciclos, paneles, camiones y cuñas tractoras de combustión: 10% .

. Ómnibus y microbuses de combustión: 7% .

. Vehículos híbridos de cualquier clase: 5% .

. Vehículos totalmente eléctricos: 3%.

Los vehículos eléctricos ensamblados por entidades autorizadas quedarán exentos del impuesto especial cuando se comercialicen con una estación de carga basada en fuentes renovables que garantice cobertura total.

La resolución también contempla la exención para otros vehículos eléctricos vendidos con sus correspondientes estaciones renovables de carga, previa certificación de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía.

Por tanto, un auto eléctrico importado tendrá normalmente un gravamen del 5% y uno ensamblado en Cuba, del 3%, pero ambos podrán quedar exentos si cumplen las condiciones energéticas establecidas.

Los remolques y semirremolques importados tendrán un impuesto especial del 15%, mientras los ensamblados en Cuba pagarán un 5%. Los remolques ligeros de hasta 750 kilogramos ensamblados en la industria nacional quedarán exentos.

La norma establece además importes mínimos para el impuesto aplicado a los vehículos usados importados por las comercializadoras. Estos valores se utilizarán cuando el resultado de aplicar el porcentaje correspondiente sea inferior al mínimo fijado.

Para los automóviles usados, el impuesto mínimo será de 3,000 dólares, mientras los autos de alta gama tendrán un mínimo de 5,000 dólares.

Los autos rurales usados tendrán un mínimo de 3,000 dólares y los de alta gama, de 5,000. Para microbuses y camionetas, el importe mínimo será de 3,500 dólares.

La tabla establece además los siguientes valores mínimos:

Ciclomotores: 80 dólares .

. Motocicletas: 100 dólares .

. Triciclos: 150 dólares .

. Paneles: 3,000 dólares .

. Camiones, ómnibus y cuñas tractoras: 3,500 dólares .

. Remolques y semirremolques: 1,000 dólares.

Cuando se trate de vehículos eléctricos usados, el impuesto especial mínimo será equivalente al 50% del valor señalado para su categoría. En el caso de un automóvil eléctrico usado, por ejemplo, el mínimo sería de 1,500 dólares, salvo que resulte aplicable alguna de las exenciones previstas.

Estos impuestos no deben confundirse con el impuesto aduanero correspondiente a la importación directa y no comercial de un automóvil eléctrico por una persona natural.

En esa modalidad, anunciada previamente cuando el Gobierno adelantó que permitiría a los cubanos importar directamente autos eléctricos, se aplican cantidades fijas de entre 500 y 2,000 dólares cuando el vehículo no llega con una estación renovable de carga.

También estarán exentos del impuesto especial los vehículos destinados al Plan de la Economía, los órganos de la Defensa, el sistema estatal de renta turística, determinadas reposiciones cubiertas por seguros, las representaciones diplomáticas y otros destinos sociales aprobados por el Consejo de Ministros.

Las personas autorizadas por su trabajo en misiones estatales en el extranjero para importar o comprar en Cuba un vehículo de hasta ocho plazas tampoco pagarán el impuesto especial por esa operación única.

Los ingresos obtenidos mediante estos impuestos y los aranceles aduaneros serán transferidos al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, administrado por el Ministerio del Transporte.