Banco exige a William Levy más de dos millones de dólares por deuda impaga

El banco Metropolitan Tower Life Insurance exige al actor cubano-estadounidense William Levy el pago de una deuda hipotecaria que ya supera los 2,5 millones de dólares, según documentos judiciales difundidos esta semana por el programa El Gordo y La Flaca a través de Telemicro.
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2021, cuando Levy solicitó un préstamo de cerca de 2,2 millones de dólares para financiar la construcción de su mansión en Southwest Ranches, Florida, propiedad que compartía con su expareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez.
Según los documentos judiciales, el actor dejó de realizar pagos en marzo de 2025, lo que llevó a la entidad financiera a presentar una demanda de ejecución hipotecaria ante el tribunal del condado de Broward. El banco intentó contactar a Levy durante casi un año sin obtener respuesta antes de iniciar el proceso legal.
Aunque posteriormente se registró un pago parcial, la institución sostuvo que no fue suficiente para subsanar la deuda. Con los intereses acumulados, el monto original de 2,2 millones creció hasta superar los 2,5 millones de dólares.
«Mientras pase más tiempo sin pagar las mensualidades, suben los intereses, y si el préstamo inicial fue de cerca de dos millones doscientos mil dólares, ya van por dos millones quinientos mil», advirtió el reporte de Telemicro.
Los abogados de Levy y Gutiérrez respondieron argumentando inconsistencias en las cuentas presentadas por el banco y solicitando más tiempo para mostrar pruebas ante el tribunal.
La mansión en disputa, ubicada en Mustang Trail, Southwest Ranches, cuenta con más de 8,000 metros cuadrados, seis habitaciones, siete baños, gimnasio, cine, piscina y cancha de tenis. El terreno fue adquirido en 2017 por unos 700,000 dólares y la pareja construyó la residencia desde cero. La propiedad fue listada en el mercado en julio de 2025 por casi nueve millones de dólares, precio que bajó a aproximadamente 5,995,000 dólares al momento de la demanda.
El escándalo hipotecario se hizo público a principios de marzo de 2026, cuando el programa español «El Tiempo Justo» de Telecinco reveló la demanda en exclusiva. Levy restó importancia al asunto durante el Festival de Cine de Málaga, donde declaró: «Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien».
En mayo de 2026, el actor logró frenar la subasta judicial al presentar ante el tribunal un contrato de compraventa ya firmado. La periodista Mandy Fridmann, quien cubrió la audiencia del 28 de abril, informó que «la deuda será cubierta por el nuevo comprador» y que Levy estaba «en proceso de papeleo».
El tribunal fijó una audiencia para el 10 de junio de 2026 con el fin de verificar el cierre de la operación, aunque hasta ahora no hay confirmación pública definitiva de que la deuda haya quedado formalmente saldada ni de que se haya concretado la venta.
El conflicto hipotecario se suma a un período especialmente turbulento para Levy: su separación de Gutiérrez a inicios de 2024 tras más de veinte años de relación, su detención en abril de 2025 en un restaurante de Weston —cargos que fueron retirados en octubre de ese año— y su nueva relación confirmada en marzo de 2026 con Jenifer Camacho, enfermera cubana de 22 años.
Preguntas Frecuentes sobre la Deuda Hipotecaria de William Levy
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué William Levy tiene una deuda hipotecaria de más de dos millones de dólares?
William Levy enfrenta una deuda hipotecaria porque dejó de pagar un préstamo solicitado en 2021 para financiar la construcción de su mansión en Southwest Ranches, Florida. El monto original del préstamo fue de aproximadamente 2,2 millones de dólares, y debido a intereses acumulados y costos legales, la deuda superó los 2,5 millones de dólares.
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¿Cómo logró William Levy frenar la subasta judicial de su mansión?
William Levy logró frenar la subasta judicial al presentar un contrato de compraventa ya firmado ante el tribunal, indicando que el nuevo comprador cubrirá la deuda. Este movimiento permitió detener el proceso legal mientras se verificaba el cierre de la venta.
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¿Qué características tiene la mansión de William Levy en Southwest Ranches?
La mansión de William Levy en Southwest Ranches cuenta con más de 8,000 metros cuadrados y está equipada con seis habitaciones, siete baños, un gimnasio, un cine, una piscina y una cancha de tenis. La propiedad fue listada en el mercado por un precio que inicialmente era de casi nueve millones de dólares, pero fue reducido a aproximadamente 5,995,000 dólares.
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¿Cuál es la situación actual de William Levy en cuanto a su vida personal y profesional?
William Levy ha enfrentado un período turbulento en su vida personal y profesional. Se separó de Elizabeth Gutiérrez a inicios de 2024 tras más de veinte años juntos. En 2025, fue detenido por cargos que luego fueron retirados, y en 2026 confirmó una nueva relación con Jenifer Camacho. Profesionalmente, continúa participando en proyectos de cine, como su reciente aparición en el Festival de Cine de Málaga.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.