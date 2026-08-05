Familia cubana en Florida busca llevar las cenizas de camionero fallecido a Santiago de Cuba para cumplir su último deseo

La familia de Radame Irán Clavel Chaveco, un camionero cubano fallecido en Estados Unidos, enfrenta un dolor doble: la pérdida repentina de su ser querido y la lucha por cumplir su último deseo de ser enterrado en Santiago de Cuba.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó sobre este caso en las redes sociales y pidió colaborar con una campaña de recaudación de fondos, que al momento de publicarse esta noticia ya está cerrada.
Irán residía con su familia en Hialeah, Florida. Según relató su esposa, el camionero comenzó a sentirse mal con fiebre y fuertes dolores musculares durante una jornada de trabajo.
Al día siguiente dejó de responder llamadas y más tarde la policía notificó a la familia que fue encontrado muerto en el camión que conducía. La causa exacta del fallecimiento aún se desconoce. La familia espera los resultados de las investigaciones forenses.
Mayeta visitó la vivienda familiar en Hialeah para dar sus condolencias y comentó que la familia no dejó de recibir visitas durante todo el tiempo que estuvo allí. «Él era buena gente, muy servicial», le repetían familiares y amigos entre abrazos y lágrimas.
La publicación del periodista se llenó de mensajes que describen a una persona querida en su comunidad. Un familiar cercano expresó: «Los hombres desafiantes, decididos y con un corazón tan noble como el tuyo nunca se olvidan, descansa en paz hermano».
Un amigo de la familia recordó que Irán, sin que nadie se lo pidiera, llegaba a su casa a llevarle provisiones a su madre, y que lo ayudó a salir adelante en Estados Unidos. «La verdad me golpeó muy fuerte la noticia», escribió.
Otra persona señaló que fue el padrino de su hijo y lo describió como «un hombre amable, atento y un buen proveedor» que quería mucho a su esposa y a su familia.
El camionero deja un vacío enorme a ambos lados del mar. En Santiago de Cuba le sobrevive su madre, quien enfrenta esta pérdida apenas dos meses después de haber despedido al padre de Irán, fallecido también de forma repentina.
El deseo de la familia es que las cenizas lleguen a la isla para que ella y el resto de sus seres queridos puedan darle el último adiós.
Repatriar a un cubano fallecido: un proceso costoso y complejo
El caso de Irán se inscribe en una realidad dolorosa y recurrente dentro de la comunidad cubana en el exilio. Repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Cuba puede superar varios miles de dólares. El coste final depende de la ciudad de origen, la funeraria contratada, el transporte aéreo y los trámites consulares y sanitarios.
El traslado de cenizas es la opción más accesible: con el certificado de defunción y el permiso de cremación, pueden viajar en avión, incluso en manos de un familiar.
Aun así, el proceso exige coordinación consular, trámites de legalización y costos que muchas familias no pueden asumir solas, lo que ha convertido las campañas de recaudación en redes sociales en una práctica habitual en la comunidad cubana de Florida.
En mayo pasado, la familia de un joven cubano fallecido bajo custodia de ICE lanzó una campaña para cremar y repatriar sus restos a Cuba.
El problema no es exclusivo de Estados Unidos. En junio, la madre de una cubana fallecida en Santiago de Chile pidió ayuda pública para repatriar sus cenizas, con un trámite que costaba unos 1,320 dólares y debía resolverse en 48 horas.
Preguntas frecuentes sobre la repatriación de cubanos fallecidos en el extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los costos y tiempos de repatriación de un cubano fallecido desde Estados Unidos a Cuba?
Repatriar un cuerpo completo desde Estados Unidos a Cuba puede costar entre 6,800 y 7,000 dólares y tardar hasta dos semanas. El traslado de cenizas es más accesible, permitiendo que viajen en avión con un certificado de defunción y permiso de cremación.
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¿Cómo afecta la situación política entre Cuba y Estados Unidos a la repatriación de restos de cubanos?
Las tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos pueden complicar los trámites consulares necesarios para la repatriación de restos. Además, las restricciones económicas y la falta de cooperación entre ambos países pueden hacer que el proceso sea más lento y costoso.
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¿Qué rol juegan las campañas de recaudación de fondos en la repatriación de restos de cubanos?
Las campañas de recaudación de fondos en redes sociales son cruciales para ayudar a las familias cubanas a cubrir los costos de repatriación. Estas prácticas se han vuelto comunes en la comunidad cubana en el exilio, especialmente en Florida, debido a los altos costos involucrados y la falta de recursos personales de muchas familias.
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¿Qué desafíos enfrentan las familias cubanas para repatriar a sus seres queridos fallecidos en el extranjero?
Las familias cubanas enfrentan desafíos económicos, burocráticos y emocionales al intentar repatriar a sus seres queridos fallecidos en el extranjero. Esto incluye altos costos, complejos trámites consulares, y el dolor de perder a un ser querido lejos de casa.
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