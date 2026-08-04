Cubana sorprende a su esposo con un auto de lujo y su reacción se hace viral: «¿Dónde están los papeles?»

Una cubana residente en Estados Unidos se convirtió en protagonista de uno de los videos más comentados de la semana en TikTok al sorprender a su esposo con un auto de lujo en pleno concesionario, en un clip que acumuló más de 169,600 reproducciones en menos de 24 horas.

El video, publicado el lunes por la cuenta @comunicabakeryflow1 bajo el nombre Comunica Bakery Flow, muestra el momento en que la mujer lleva a su esposo a un concesionario donde hay varios vehículos de lujo expuestos en distintos colores y le entrega las llaves de uno de ellos.

«Coge la llave. Qué es tuyo, ¿papi? El carro es tuyo. Te lo juro por mi vida», se escucha decir a la mujer en el clip de dos minutos y 36 segundos.

Antes de revelar la sorpresa, ella le recuerda a su esposo cuál ha sido siempre su vehículo favorito: «¿Cuál ha sido mi carro toda la vida? ¿Que yo siempre te he dicho de que qué es mi carro preferido?»

La reacción del hombre fue de incredulidad total. Su primera pregunta fue «¿Dónde están los papeles?», mientras una voz en el video describía la escena: «Mira, él está sorprendido, mami, él no se lo cree».

La emoción desbordó a toda la familia presente. El esposo terminó llorando, quien grabó la escena también se conmovió, y la propia mujer alternó entre risas y lágrimas. «Tú estás llorando también, señor», le comentaron al esposo.

El desenlace llegó cuando la pareja se montó en el auto para probarlo: «¡Ay güey! Ahora sí vamos a volar, güey, dios mío, ¡eh!», dijo el hombre.

La descripción del video resume el sentir de quienes lo compartieron: «Se pasó la cubana». El clip sumó además 11,500 likes, 730 comentarios y 976 compartidos bajo los hashtags #cubanosenmiami y #cubanosporelmundo.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada entre la diáspora cubana, especialmente en Miami y el sur de Florida, donde parejas y familias documentan en redes sociales la compra o el regalo de autos de lujo como expresión simultánea de éxito migratorio y afecto. En febrero de este año, una cubana en Houston compró un Corvette amarillo y desató un furor similar en redes.

En septiembre de 2025, una cubana sorprendió a su pareja con un Porsche Panamera verde mate, y en mayo de ese mismo año una joven recibió un Mercedes-Benz G-Wagon como regalo de cumpleaños. En junio de 2026, otro video de un esposo cubano que le regaló un auto a su esposa superó las 42,400 reproducciones.

Estos videos reflejan el creciente poder adquisitivo de sectores de la comunidad cubana en el exilio y su uso de las plataformas digitales para visibilizar logros personales que, para muchos, representan el fruto de años de esfuerzo lejos de la Isla.