«No estoy llorando porque me fui»: el desgarrador mensaje de una madre cubana al abandonar Cuba

La creadora de contenidos cubana Sussel Alonso narró el dolor de despedirse de su familia al abandonar Cuba y su testimonio acumula miles de visualizaciones y mensajes de apoyo en pocas horas.

«Como duele irse de Cuba cojone. Nadie se imagina lo que pesa un aeropuerto cuando dejas atrás toda tu vida», expresó Sussel en el emotivo video en Instagram.

Acompañó la presentación del reel con un breve mensaje: «Nadie deja su tierra porque deja de amarla. A veces se va porque siente que ya no le queda otra opción, este es el GRITO de una cubana».

Desde el primer instante, la creadora deja claro que su partida no fue una elección libre. «No estoy llorando porque me fui de Cuba. Estoy llorando porque tuve que irme».

Sussel distingue con precisión entre el deseo de explorar el mundo y la sensación de haber sido expulsada de su propio país, en medio de carencias y falta de libertades.

«Una cosa es querer conocer el mundo y otra muy distinta es sentir que tu propio país te empujó a hacer las maletas», expresó.

El dolor de los vínculos rotos ocupa buena parte de su relato: «Me duele dejar mi tierra, mi familia. Me duelen los abrazos que no sé cuándo volveré a dar. Me duele pensar en todas las fechas que a partir de hoy serán por videollamada».

La creadora de contenidos asegura que su partida no significa que deje de amar Cuba: «No me fui porque prefiera otra tierra. No me fui porque dejé de amar Cuba. Me fui porque me niego a marchitarme junto con ella».

La madre cubana confesó que el bienestar de su niño fue muy importante a la hora de tomar esta dura decisión. «Siento que mi hijo merece crecer en un lugar donde soñar no sea un lujo, donde trabajar alcance y donde vivir no sea sobrevivir», dijo.

La creadora no elude la dimensión política de su testimonio y apunta directamente a la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis migratoria que sufre el país.

«Sí, siento rabia. Rabia de que tantos cubanos como yo tengamos que despedirnos de la gente que más amamos para poder aspirar a una vida diferente. Rabia de sentir que las decisiones de quienes han gobernado mi país han pesado más que el bienestar de su gente (...) Esa es una de las razones por las que hoy no estoy en Cuba», comentó.

El testimonio se produce en un momento de éxodo histórico sin precedentes. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), indican que en 2025 salieron definitivamente de Cuba 313,414 personas y retornaron apenas 72,056, dejando un saldo migratorio negativo de 245,264 personas, equivalente al 2,5% de la población.

Desde 2021, más de un millón de cubanos habrían abandonado la isla impulsados por la falta de libertades, la represión política, los apagones prolongados, la escasez crónica y una gran crisis económica. Cuba acumula nueve años consecutivos de pérdida de población.