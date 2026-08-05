«No estoy llorando porque me fui»: el desgarrador mensaje de una madre cubana al abandonar Cuba

La creadora de contenidos cubana Sussel Alonso narró el dolor de despedirse de su familia al abandonar Cuba y su testimonio acumula miles de visualizaciones y mensajes de apoyo en pocas horas.
«Como duele irse de Cuba cojone. Nadie se imagina lo que pesa un aeropuerto cuando dejas atrás toda tu vida», expresó Sussel en el emotivo video en Instagram.
Acompañó la presentación del reel con un breve mensaje: «Nadie deja su tierra porque deja de amarla. A veces se va porque siente que ya no le queda otra opción, este es el GRITO de una cubana».
Desde el primer instante, la creadora deja claro que su partida no fue una elección libre. «No estoy llorando porque me fui de Cuba. Estoy llorando porque tuve que irme».
Sussel distingue con precisión entre el deseo de explorar el mundo y la sensación de haber sido expulsada de su propio país, en medio de carencias y falta de libertades.
«Una cosa es querer conocer el mundo y otra muy distinta es sentir que tu propio país te empujó a hacer las maletas», expresó.
El dolor de los vínculos rotos ocupa buena parte de su relato: «Me duele dejar mi tierra, mi familia. Me duelen los abrazos que no sé cuándo volveré a dar. Me duele pensar en todas las fechas que a partir de hoy serán por videollamada».
La creadora de contenidos asegura que su partida no significa que deje de amar Cuba: «No me fui porque prefiera otra tierra. No me fui porque dejé de amar Cuba. Me fui porque me niego a marchitarme junto con ella».
La madre cubana confesó que el bienestar de su niño fue muy importante a la hora de tomar esta dura decisión. «Siento que mi hijo merece crecer en un lugar donde soñar no sea un lujo, donde trabajar alcance y donde vivir no sea sobrevivir», dijo.
La creadora no elude la dimensión política de su testimonio y apunta directamente a la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis migratoria que sufre el país.
«Sí, siento rabia. Rabia de que tantos cubanos como yo tengamos que despedirnos de la gente que más amamos para poder aspirar a una vida diferente. Rabia de sentir que las decisiones de quienes han gobernado mi país han pesado más que el bienestar de su gente (...) Esa es una de las razones por las que hoy no estoy en Cuba», comentó.
El testimonio se produce en un momento de éxodo histórico sin precedentes. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), indican que en 2025 salieron definitivamente de Cuba 313,414 personas y retornaron apenas 72,056, dejando un saldo migratorio negativo de 245,264 personas, equivalente al 2,5% de la población.
Desde 2021, más de un millón de cubanos habrían abandonado la isla impulsados por la falta de libertades, la represión política, los apagones prolongados, la escasez crónica y una gran crisis económica. Cuba acumula nueve años consecutivos de pérdida de población.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y sus causas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué muchos cubanos están emigrando de la isla?
La emigración masiva de cubanos se debe principalmente a la falta de libertades, las carencias económicas y la inestabilidad política. Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado la isla debido a apagones prolongados, escasez crónica y una economía en contracción. La represión política y las decisiones del gobierno han forzado a muchos a buscar un futuro mejor en otros países.
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¿Cuál es la principal razón que impulsó a Sussel Alonso a dejar Cuba?
Sussel Alonso dejó Cuba porque sentía que su país la obligó a irse, empujándola a buscar un futuro mejor para su hijo. Su decisión no fue por falta de amor a la isla, sino por la necesidad de ofrecer a su hijo un lugar donde soñar no sea un lujo y vivir no sea sobrevivir.
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¿Cómo afecta la emigración cubana a las familias que permanecen en la isla?
La emigración cubana fragmenta familias, dejando a padres, hijos y abuelos separados por largas distancias. Este fenómeno ha llevado a una experiencia de duelo migratorio, conocido como "el gorrión", que genera ansiedad, culpa y luto a distancia tanto en quienes se van como en quienes se quedan. Muchas familias enfrentan decisiones difíciles marcadas por la falta de oportunidades y la necesidad de buscar alternativas fuera del país.
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¿Qué impacto tiene la emigración en la población de Cuba?
La emigración ha provocado una crisis demográfica sin precedentes en Cuba, con una pérdida significativa de población. Entre 2021 y 2025, la población residente de la isla cayó de 11,18 millones en 2020 a menos de 9,74 millones en 2024. Esta reducción se debe a la salida continua de cubanos en busca de mejores condiciones de vida en el exterior.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.