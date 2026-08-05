Lina Luaces, hija de Lili Estefan, celebra sus 24 años como una verdadera reina: vestido de impacto y compañeras de Miss Universe

Lina Luaces, la reina de belleza cubana e hija de Lili Estefan, llegó a los 24 años por todo lo alto: vestido fucsia con aberturas que dejaron poco a la imaginación, un paraíso caribeño de fondo y un grupo de reinas internacionales como invitadas de honor. La joven compartió el festejo en su Instagram con un carrusel de fotos que rápidamente se llenó de felicitaciones.

«24 en Casa de Campo, rodeada de mucho amor. Soy la chica más afortunada del mundo. Feliz y agradecida», escribió Lina desde el exclusivo complejo residencial de La Romana, en República Dominicana, uno de los destinos favoritos de las celebridades latinas.

Para la ocasión, la modelo eligió un vestido halter de color fucsia con aberturas laterales en la cadera —la tendencia cut out que arrasa esta temporada— y aplicaciones doradas que resaltaron su figura bronceada. Sensualidad al máximo, sin pedir permiso.

El detalle más simpático de la noche: sus invitadas llegaron todas de blanco, haciendo el contraste perfecto con la festejada. Y no eran invitadas cualquiera: Miss República Dominicana Jennifer Ventura, Miss Irak Hanin Al Qoreishy, Miss España Andrea Valero, Miss Haití Melissa Queenie Sapini y Miss Costa Rica Mahyla Roth, todas compañeras de Lina en Miss Universe 2025 en Tailandia, se reunieron para celebrar a su amiga cubana.

El pastel no se quedó atrás: dos pisos con betún rosa, una foto de Lina de niña, una mini corona en homenaje a su reinado y una gran vela.

Pero la celebración no terminó ahí. Lina también disfrutó de una elegante cena a la orilla del mar, con una mesa decorada con servilletas fucsia y arreglos de rosas y orquídeas.

Lili Estefan, quien estuvo presente en todo el festejo, no pudo contener la emoción. «Si algo especial quedó del Miss Universe 2025 ha sido ver la amistad que se forjó en Tailandia entre todas ustedes y que han sabido mantenerla a través de la distancia», escribió «La Flaca» en sus redes, agradeciendo a cada una de las reinas que viajaron hasta República Dominicana para acompañar a su hija.

Lina fue coronada Miss Universe Cuba 2025 el 8 de julio de 2025 en Hialeah, Florida, representando a Santiago de Cuba, y en noviembre de ese año llegó al Top 12 del certamen internacional celebrado en Tailandia. La prensa oficialista cubana intentó opacar su coronación cuestionando su «cubanía», pero Lina siguió adelante —y vaya que lo hizo— con el respaldo de su familia Estefan y de toda la comunidad cubana en el exilio.

A los 24, Lina Luaces tiene corona, amigas reinas y un vestido fucsia que habla por sí solo. No está nada mal.