¿La próxima reina? Daniela Reyes rompe el silencio sobre si participará en Miss Universo Cuba y sorprende a sus fans

La modelo e influencer cubana Daniela Reyes respondió a las preguntas de sus seguidores sobre la posibilidad de presentarse a Miss Universo Cuba, dejando abierta la puerta a una futura participación en el certamen.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Reyes confesó que la idea le genera “muchísima ilusión y también un poquito de miedo”. “Es un compromiso enorme, y después del trabajo tan impecable que hicieron Marianela Ancheta y Lina Luaces la inspiración es mayor”, expresó la creadora de contenido, reconociendo la influencia de las últimas representantes cubanas en el concurso internacional.

Aunque la también actriz no confirmó su candidatura, admitió que siente el apoyo y las expectativas del público. “Siento que ustedes esperan mucho de mí, y eso me motiva, aunque también me asusta un poco”, escribió en la publicación, acompañada de una fotografía en blanco y negro.

Daniela Reyes aseguró que por el momento prefiere dejar la decisión “en manos de Dios” y aclaró que no ha considerado seriamente su participación, “pero tampoco lo descarto”.

Daniela Reyes / Instagram

Con esta respuesta, la artista mantiene viva la expectativa entre sus seguidores, quienes sueñan con verla representar a Cuba en el escenario de Miss Universo.