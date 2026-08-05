Reencuentro en aeropuerto de Cuba: regresa tras cuatro años y su madre corre a abrazarlo entre lágrimas

Un cubano que llevaba cuatro años fuera de la isla protagonizó un emotivo reencuentro con su familia en un aeropuerto cubano, captado en un video publicado en TikTok el pasado lunes por el usuario @maimoag.

En las imágenes se ve el instante en que el protagonista sale al área de llegadas y su madre corre hacia él. Ambos se funden en un abrazo entre lágrimas, mientras familiares y amigos presentes en el lugar estallan en exclamaciones de alegría: «¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Dios mío!».

Al final del video, de un minuto y 39 segundos, solo se escuchan las palabras «mi amor, mi amor, mi amor» durante el abrazo.

El propio protagonista describió el momento en la descripción de la publicación: «4 años se pasaron sin el abrazo de mi madre, sin el cariño de mis amigos (quienes aún quedan por aquí)… 4 años sin pisar este suelo, esta tierra hermosa y sufrida que tanto amo. Estoy inmensamente feliz. Bienvenido yo, de vuelta a casa».

El video acumuló 13,700 visualizaciones y 685 reacciones en pocos días, y se suma a una tendencia viral consolidada en TikTok durante 2025 y 2026, en la que cubanos emigrados documentan sus regresos a la isla y los reencuentros con familiares tras años de separación.

Este tipo de escenas se repite con frecuencia en las redes sociales cubanas. El 31 de julio, un joven se reencontró con su madre tras tres años fuera. El 28 de julio, el hermano de Glenda la recibió descalzo en el aeropuerto tras tres años de separación, en un video que superó las 27,700 visualizaciones. A principios de julio, otro cubano se reencontró con su hijo tras cuatro años en un video que rebasó las 24,000 vistas.

Detrás de cada uno de estos reencuentros hay una realidad que los explica: el éxodo masivo que ha fragmentado a miles de familias cubanas.

En junio, otro cubano regresó a la isla después de 20 años y pudo abrazar a su madre por primera vez en dos décadas, en uno de los reencuentros más impactantes registrados en redes sociales en lo que va de año.