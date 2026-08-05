Reencuentro en aeropuerto de Cuba: regresa tras cuatro años y su madre corre a abrazarlo entre lágrimas

Un cubano que llevaba cuatro años fuera de la isla protagonizó un emotivo reencuentro con su familia en un aeropuerto cubano, captado en un video publicado en TikTok el pasado lunes por el usuario @maimoag.
En las imágenes se ve el instante en que el protagonista sale al área de llegadas y su madre corre hacia él. Ambos se funden en un abrazo entre lágrimas, mientras familiares y amigos presentes en el lugar estallan en exclamaciones de alegría: «¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Dios mío!».
Al final del video, de un minuto y 39 segundos, solo se escuchan las palabras «mi amor, mi amor, mi amor» durante el abrazo.
El propio protagonista describió el momento en la descripción de la publicación: «4 años se pasaron sin el abrazo de mi madre, sin el cariño de mis amigos (quienes aún quedan por aquí)… 4 años sin pisar este suelo, esta tierra hermosa y sufrida que tanto amo. Estoy inmensamente feliz. Bienvenido yo, de vuelta a casa».
El video acumuló 13,700 visualizaciones y 685 reacciones en pocos días, y se suma a una tendencia viral consolidada en TikTok durante 2025 y 2026, en la que cubanos emigrados documentan sus regresos a la isla y los reencuentros con familiares tras años de separación.
Este tipo de escenas se repite con frecuencia en las redes sociales cubanas. El 31 de julio, un joven se reencontró con su madre tras tres años fuera. El 28 de julio, el hermano de Glenda la recibió descalzo en el aeropuerto tras tres años de separación, en un video que superó las 27,700 visualizaciones. A principios de julio, otro cubano se reencontró con su hijo tras cuatro años en un video que rebasó las 24,000 vistas.
Detrás de cada uno de estos reencuentros hay una realidad que los explica: el éxodo masivo que ha fragmentado a miles de familias cubanas.
En junio, otro cubano regresó a la isla después de 20 años y pudo abrazar a su madre por primera vez en dos décadas, en uno de los reencuentros más impactantes registrados en redes sociales en lo que va de año.
Preguntas frecuentes sobre los emotivos reencuentros en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los reencuentros familiares en Cuba son tan emotivos y populares en redes sociales?
Los reencuentros en Cuba son emotivos debido al prolongado tiempo de separación causado por el éxodo masivo de cubanos que buscan mejores oportunidades fuera de la isla. Estos momentos son compartidos en redes sociales, como TikTok, donde se han convertido en una tendencia viral que refleja la carga emocional y el dolor de las familias fragmentadas por la emigración.
Publicidad
¿Cuántos cubanos han emigrado en los últimos años y cómo afecta esto a las familias?
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), más de un millón de cubanos emigraron entre 2021 y 2024, lo que ha fragmentado a miles de familias. Esta migración masiva ha dejado a muchos cubanos esperando durante años para poder reunirse con sus seres queridos, convirtiendo cada regreso en un acontecimiento especialmente significativo.
Publicidad
¿Cuáles son las principales barreras para que los cubanos emigrados regresen a la isla?
El alto costo de los pasajes aéreos y las dificultades económicas son las principales barreras para que los cubanos emigrados regresen a la isla. Esto, sumado a las restricciones legales en algunos casos, prolonga las separaciones durante años y convierte cada visita en un evento de gran carga emocional.
Publicidad
¿Cómo ha impactado la situación económica en Cuba en la separación de familias?
La crisis económica en Cuba, caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y apagones prolongados, ha empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Esto ha fragmentado a las familias y ha generado una diáspora que documenta sus emotivos reencuentros en plataformas como TikTok.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.