Descalzo y lleno de amor: Así la recibió su hermano en pleno aeropuerto en Cuba

Una cubana identificada en TikTok como Glenda (@glen_mc04) conmovió a miles de usuarios esta semana al publicar el reencuentro con su hermano tras tres años de separación, en un video de 21 segundos que captura el instante exacto en que él la recibe descalzo entre abrazos.
La propia autora resumió el momento con una sola frase en la descripción del clip: «Un abrazo de mi hermano y mi vida volvió a sonreír».
El video, publicado el 24 de julio, fue acompañado por la canción Cuando nos volvamos a encontrar, cuya letra parece escrita para este tipo de reencuentros: «No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar».
El detalle del hermano descalzo no pasó desapercibido entre los seguidores, que llenaron la sección de comentarios con mensajes de identificación y nostalgia.
Este reencuentro se suma a una tendencia que no cede en TikTok: cubanos emigrados que documentan su regreso a la isla después de años fuera. Una cubana volvió a Cuba tras nueve años y publicó su reencuentro ese mismo 24 de julio; otra residente en España regresó tras cuatro años y siete meses y se reencontró con su madre y hermana el 20 de julio; un cubano de Lancaster, Pensilvania, mostró su primer regreso después de tres años el 15 de julio; y otro se reencontró con su esposa, madre y hermana el 3 de julio.
La magnitud emocional de estos videos tiene un trasfondo demográfico que lo explica todo.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) citados por Infobae, cerca de 245,264 cubanos emigraron en 2025, dejando la población de la isla en apenas 9,434,593 habitantes. Desde 2021, más de un millón de personas han abandonado el país, y el propio gobierno cubano calcula que más de tres millones de cubanos residen en el extranjero.
Paradójicamente, los viajes de retorno también se han desplomado: cayeron un 22.6% en 2025, con 228,091 visitantes frente a 294,816 en 2024, y en enero de 2026 la caída fue de un 40.2% interanual.
Esa combinación —más emigración, menos regresos— convierte cada reencuentro en un acontecimiento extraordinario para las familias que permanecen en la isla esperando.
En septiembre de 2025, el cubano Raidel Ramírez protagonizó un momento similar que se volvió viral al quitarse los zapatos para pisar su tierra al regresar tras tres años fuera, en una imagen que resonó con fuerza entre la diáspora.
El video de Glenda acumuló 27,700 visualizaciones y más de 1,200 reacciones, cifras que reflejan cuántos cubanos se reconocen en ese abrazo.
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros de cubanos emigrados en TikTok
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se han vuelto virales los videos de reencuentros de cubanos en TikTok?
Los videos de reencuentros de cubanos en TikTok se han vuelto virales porque documentan momentos cargados de emoción y nostalgia, reflejando el alto costo humano de la emigración masiva de Cuba. Estos clips permiten a los espectadores, tanto en la isla como en la diáspora, identificarse con las historias de separación y reencuentro familiar, generando una catarsis colectiva. El fenómeno es un reflejo de la crisis migratoria que ha llevado a millones de cubanos a emigrar en busca de mejores oportunidades.
Publicidad
¿Cuál es la situación migratoria de Cuba que impulsa estos reencuentros?
La situación migratoria de Cuba está marcada por una emigración masiva debido a la crisis económica, la escasez y la represión política. Desde 2021, más de un millón de cubanos han dejado la isla, buscando un futuro mejor en el extranjero. Esta tendencia ha fragmentado familias y reducido significativamente la población en Cuba, haciendo que cada regreso sea un evento emocionalmente cargado tanto para quienes se quedan como para quienes regresan.
Publicidad
¿Cómo afecta la caída en los viajes de retorno a Cuba a las familias cubanas?
La caída en los viajes de retorno a Cuba afecta profundamente a las familias cubanas, ya que prolonga las separaciones y hace que los reencuentros sean menos frecuentes. En 2025, los viajes de retorno cayeron un 22.6%, y en enero de 2026 la caída fue del 40.2% interanual. Esto se traduce en una expectativa y una carga emocional aún mayor cuando los reencuentros finalmente ocurren, intensificando el impacto de cada abrazo documentado en redes sociales.
Publicidad
¿Qué papel juega TikTok en la documentación de los reencuentros de cubanos emigrados?
TikTok juega un papel fundamental en la documentación de los reencuentros de cubanos emigrados, proporcionando una plataforma donde estos momentos íntimos y emotivos pueden ser compartidos con una audiencia global. La facilidad para grabar, editar y difundir videos ha permitido que estos reencuentros se conviertan en un subgénero viral, generando millones de visualizaciones y resonando profundamente con la diáspora cubana que anhela sus propios momentos de reunión.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.