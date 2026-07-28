Descalzo y lleno de amor: Así la recibió su hermano en pleno aeropuerto en Cuba

Una cubana identificada en TikTok como Glenda (@glen_mc04) conmovió a miles de usuarios esta semana al publicar el reencuentro con su hermano tras tres años de separación, en un video de 21 segundos que captura el instante exacto en que él la recibe descalzo entre abrazos.

La propia autora resumió el momento con una sola frase en la descripción del clip: «Un abrazo de mi hermano y mi vida volvió a sonreír».

El video, publicado el 24 de julio, fue acompañado por la canción Cuando nos volvamos a encontrar, cuya letra parece escrita para este tipo de reencuentros: «No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar».

El detalle del hermano descalzo no pasó desapercibido entre los seguidores, que llenaron la sección de comentarios con mensajes de identificación y nostalgia.

Este reencuentro se suma a una tendencia que no cede en TikTok: cubanos emigrados que documentan su regreso a la isla después de años fuera. Una cubana volvió a Cuba tras nueve años y publicó su reencuentro ese mismo 24 de julio; otra residente en España regresó tras cuatro años y siete meses y se reencontró con su madre y hermana el 20 de julio; un cubano de Lancaster, Pensilvania, mostró su primer regreso después de tres años el 15 de julio; y otro se reencontró con su esposa, madre y hermana el 3 de julio.

La magnitud emocional de estos videos tiene un trasfondo demográfico que lo explica todo.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) citados por Infobae, cerca de 245,264 cubanos emigraron en 2025, dejando la población de la isla en apenas 9,434,593 habitantes. Desde 2021, más de un millón de personas han abandonado el país, y el propio gobierno cubano calcula que más de tres millones de cubanos residen en el extranjero.

Paradójicamente, los viajes de retorno también se han desplomado: cayeron un 22.6% en 2025, con 228,091 visitantes frente a 294,816 en 2024, y en enero de 2026 la caída fue de un 40.2% interanual.

Esa combinación —más emigración, menos regresos— convierte cada reencuentro en un acontecimiento extraordinario para las familias que permanecen en la isla esperando.

En septiembre de 2025, el cubano Raidel Ramírez protagonizó un momento similar que se volvió viral al quitarse los zapatos para pisar su tierra al regresar tras tres años fuera, en una imagen que resonó con fuerza entre la diáspora.

El video de Glenda acumuló 27,700 visualizaciones y más de 1,200 reacciones, cifras que reflejan cuántos cubanos se reconocen en ese abrazo.