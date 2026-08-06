Usan drones para encontrar a cubanos atrapados en derrumbe en Remedios

El colapso de una estructura abandonada en San Juan de los Remedios, Villa Clara, desató este miércoles una operación de rescate de alta complejidad en la que los bomberos desplegaron drones para localizar a las personas atrapadas entre los escombros.

Según confirmó Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Villa Clara, se estimaba que tres personas estaban dentro del inmueble cuando ocurrió el colapso. «Bomberos, Cruz Roja y SIUM en el lugar», escribió en su cuenta de X.

El Comando Provincial de Bomberos utilizó los drones para la geolocalización precisa de los desaparecidos, una técnica que ya se había empleado en Cuba tras la explosión del Hotel Saratoga en 2022 y en otras emergencias similares.

Las labores fueron calificadas de «alta peligrosidad y complejidad» por las autoridades, dadas las condiciones del edificio colapsado. En el lugar se concentraron grúas, palas y maquinaria pesada para el desescombro, mientras equipos médicos y varias ambulancias aguardaban listos para atender a los sobrevivientes en cuanto fueran extraídos.

Versiones no confirmadas, difundidas en redes sociales por páginas locales, hablaban de hasta 14 personas atrapadas y dos cuerpos ya recuperados, aunque las mismas fuentes advirtieron que se trataba de información preliminar sujeta a cambios.

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La identificación no oficial del inmueble lo señalaba como la antigua ESBEC No. 1, conocida como «La 1», en la carretera a Rojas.

Fuentes locales no confirmadas indicaron además que algunas de las personas presentes en el edificio se encontraban extrayendo hierro y otros materiales de construcción cuando se produjo el derrumbe, una práctica extendida entre cubanos en situación de vulnerabilidad económica que incrementa el riesgo de colapso en estructuras ya deterioradas.

El derrumbe en Remedios se suma a un patrón alarmante que se repite en toda la isla. Apenas diez días antes, dos hombres quedaron atrapados en el colapso de una nave en Colón, Matanzas, y ambos fueron rescatados con vida.

En La Habana colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones al año, y el déficit habitacional nacional supera las 800,000 viviendas, reflejo de décadas de abandono y falta de mantenimiento bajo la dictadura.

Las máximas autoridades del territorio estuvieron presentes desde el inicio de la emergencia supervisando las acciones. Mientras tanto, los familiares de las personas atrapadas recibían apoyo psicológico mientras aguardaban noticias sobre el desenlace de la operación.

La información sobre el rescate se mantenía en desarrollo al cierre de esta nota.