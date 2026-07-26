Dos lesionados en Colón, Matanzas, tras derrumbe de una nave por demolición ilegal

Dos hombres quedaron atrapados bajo los escombros el sábado por la tarde tras el colapso total de una nave de prefabricados en el área que ocupaba la antigua Unidad Militar del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. Ambos fueron rescatados con vida y trasladados al hospital, según informó el Centro de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres de Colón a través del Periódico Girón.

El derrumbe se produjo a las 6:30 de la tarde del sábado 25 de julio, cuando la estructura colapsó de forma total sobre las personas que se encontraban en su interior.

Las víctimas son dos varones de 28 y 43 años que lograron ser extraídos con vida de entre los escombros de concreto y planchas de prefabricados.

El organismo de gestión de riesgos precisó que el accidente no fue consecuencia del deterioro natural del inmueble, sino de una demolición ilegal: «El suceso fue producto a las acciones de demolición que llevan a cabo un grupo de personas en el lugar al quitar los puntos de apoyo y las vigas de carga que sustentan la placa, debilitado esta colapsó y dejó atrapados las dos personas que presumiblemente realizaban también estas acciones de demolición sin la autorización competente ni las medidas y medios de seguridad».

Al conocerse el accidente, acudieron de inmediato al lugar el Comando de Bomberos de Colón, el Sistema de Emergencias Médicas, el Primer Secretario del Partido Comunista en Colón, jefes y oficiales del MININT, la Cruz Roja, la Defensa Civil, una grúa de la UEB Camilo Torres, la OBE y vecinos de la comunidad, indicó la fuente.

Las imágenes del lugar muestran una losa de concreto masiva fracturada, varillas de metal expuestas, escombros dispersos y personal de Bomberos de Cuba trabajando junto a civiles y militares en la remoción de los restos de la estructura.

Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital Mario Muñoz de Colón, donde un equipo multidisciplinario de Salud Pública les realizó estudios complementarios. El CGRRD confirmó que los dos están fuera de peligro y presentan golpes sin riesgo para la vida.

El incidente en la antigua Unidad Militar no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite en Cuba con creciente frecuencia: el desmantelamiento clandestino de edificios abandonados para extraer materiales de construcción. La crisis habitacional —con un déficit de cientos de miles de viviendas— y la escasez extrema de cemento, acero y otros insumos empujan a muchos ciudadanos a buscar materiales por vías informales, con los riesgos mortales que ello implica.

En la propia provincia de Matanzas, este fenómeno ha dejado un rastro de incidentes documentados. En mayo de 2026, un hombre fue detenido en Matanzas por arrancar bloques de una antigua sede universitaria. En junio de 2025, dos personas fueron arrestadas en Colón por robar vigas metálicas de un parque solar en construcción. Y en agosto de 2025, un derrumbe en Cárdenas dejó un herido tras el robo sistemático de vigas, ventanas y rejas que debilitaron progresivamente la estructura.

Colón también ha registrado otros colapsos en lo que va de 2026 no vinculados a demoliciones ilegales: el derrumbe parcial de la antigua cafetería El Confite el 30 de mayo y otro derrumbe en el centro histórico de Matanzas el 18 de julio, ambos sin lesionados y atribuidos al deterioro estructural agravado por las lluvias.

El trasfondo es una crisis de vivienda sin precedentes: el propio régimen reconoció en julio de 2025 un déficit de más de 805,000 viviendas, con más de 400,000 unidades que deben construirse desde cero y casi otras 400,000 que requieren rehabilitación urgente.