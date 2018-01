La reacción de Shakira al enterarse de que había ganado un Grammy por "El Dorado"

El último y noveno álbum de estudio de la cantante Shakira, El Dorado, no solo le ha traído a la artista varios éxitos, sino más de una nueva alegría por los reconocimientos que ha conseguido sumar a su consolidada carrera musical.

En este sentido, el disco acaba de ser galardonado durante la pasada gala de los premios Grammy con una estatuilla en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.

Aunque la colombiana no acudió a la ceremonia en persona, sí ha querido mostrar su emoción por dicho premio y compartió unas palabras de agradecimientos con todos sus seguidores con la naturalidad y la sencillez que le caracterizan.

"Gracias por este Grammy! / Thank you for this Grammy!", escribió la artista junto a la publicación que contiene dos vídeos, uno hablando en inglés y otro en español.

El Dorado, venció en los Grammy a otros trabajos discográficos de artistas latinos, como el álbum Lo único constante del cubano Alex Cuba, Mis planes son amarte del también colombiano Juanes, Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de México de la banda mexicano-estadounidense La Santa Cecilia y Musas de la mexicana Natalia Lafourcade.