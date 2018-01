Así fue la actuación de "Despacito" de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Zuleyka Rivera en los Grammy (+Vídeo)

Los artistas puertorriqueños Daddy Yankee, Luis Fonsi y la modelo Zuleyka Rivera, subieron la temperatura del escenario del Madison Square Garden de New York, durante la pasada gala de los premios Grammy 2018.

Los boricuas, interpretaron durante la ceremonia el mega éxito Despacito, poniendo el sello latino a la gran fiesta de la música estadounidense.

Una publicación compartida de Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) el Ene 28, 2018 at 4:58 PST

Zuleyka, estrella del videoclip del sencillo, volvió a bailar para sus intérpretes enfundada en un sexy conjunto dorado con transparencias y movió sus caderas tal y como lo hizo en su día para la filmación del famoso audiovisual.

La versión del tema, grabada junto al cantante candiense Justin Bieber, se encontraba nominada bajo la categoría de mejor grabación, mejor canción o actuación pop de un dúo o grupo.

Sin embargo, Despacito perdió el galardón ante That's what I like del norteamericano Bruno Mars, quien arrasó y se llevó a casa por otras candidaturas, los seis Grammys a los que optaba.

Aún así, el éxito de los puertorriqueños hizo que el sentimiento caribeño se viviese a flor de piel durante una velada en la que la música en inglés era la total protagonista.