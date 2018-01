María Vargas desmiente la versión de Alexander sobre cómo se conocieron

La modelo cubana María Vargas, quien saltó al ojo público tras entablar una demanda de paternidad contra el músico Alexander Delgado, no solo ha desmentido la versión ofrecida por el cantante de cómo se conocieron, sino que afirmó en una entrevista televisada que el artista le había pedido que abortara a su bebé.

“Nos conocimos mediante Facebook hace como ocho o diez años más o menos”, aseguró la modelo, quien dijo que al recibir un mensaje del cantante de Gente de Zona se mostró escéptica, pues pensó que se trataba de una cuenta falsa.

Según la versión de Vargas, el músico le escribía con frecuencia por la misma vía y la invitaba a sus conciertos en Canadá, donde reside.

Estas declaraciones contradicen las emitidas el pasado miércoles por Alexander, en las que aseguró que la relación con Vargas “no había sido una infidelidad” a su esposa Mily Alemán, porque “simplemente fue una sola noche” y ocurrió bajo las influencias del alcohol.

“Realmente no tengo idea de por qué él ha dicho eso. Si vas a dar una declaración debes decir la verdad, porque tenemos fotos, tenemos videos. Tengo pruebas de que nos conocemos desde hace años”, recalcó Vargas.

La modelo ha dejado saber que “todo este tiempo” ha sido Alexander quien la ha buscado. “Cuando estuvimos en Miami, él me fue a recoger al lugar donde me estaba hospedando y me llevó a un evento privado”.

“Yo no estaba buscando tener un hijo de Alexander”, subrayó.