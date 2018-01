Alexander confiesa cómo y cuándo conoció a la madre de su hija Sofía: "No fue una infidelidad"

Alexander Delgado , el líder de Gente de Zona, ha estado este miércoles en el programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, y ha contado en exclusiva cómo y cuándo conoció a María Vargas, la madre de su hija Sofía, reconocida por el cantante tras dar positivo el test de paternidad. Además, negó haber sido infiel a su entonces pareja, la modelo cubana Mily Alemán. "No fue infidelidad, simplemente fue una noche", dijo.

"Hace un año y pico estaba en la parte más débil de una pareja", dijo el artista refiriéndose a su matrimonio con Mily Alemán. Fue entonces cuando una noche que salió a compartir con unos amigos a un concierto, vio a María Vargas, también modelo, con quien el cantante asegura que había tenido hasta entonces sólo contacto verbal.

Alexander afirma que él conocía a María Vargas de cuando daba conciertos en Canadá, donde vive la joven. "Nunca habíamos tenido nada. Simplemente nos encontramos en Miami. Yo le dije que estaba en Miami. Fuimos a un 'show' que yo estaba realizando, privado, luego fuimos al nightclub de un amigo mío. Allí tomamos y estuvimos varias horas compartiendo en un grupo. Luego nos encontramos. Habíamos tomado demasiado y sucedió esto que sucedió".

El cantante asegura que cuando supo del embarazo de la joven, él le explicó que había acabado de terminar la relación con Mily Alemán, que ya tenía varios hijos y que no le parecía bien tener un hijo viviendo en países diferentes. "Prácticamente no nos conocemos. Simplemente hemos palabreado. Lo que sucedió, sucedió una noche, pero ella me planteó a mí que lo quería tener y yo le dije que era su responsabilidad. Yo voy a asumir lo que tenga que asumir porque al final soy un hombre y le dije: Mira, ponte de acuerdo con mi abogado y vamos palabreando para realizar esta prueba (de paternidad)".

No fue una infidelidad

Alexander confiesa además que se sintió sorprendido, incluso sintió cierto malestar, cuando María Vargas aireó la situación porque él no habría querido quie saliera a la luz "si no estaba seguro de que era mi hija. Simplemente para discretamente hacerme la prueba y yo asegurarme porque yo realmente a ella no la conozco. La conozco pero no la conozco. Yo estuve con ella un día y había tomado".

El artista niega rotundamente que esta situación haya sido la causa de su separación de Mily Alemán. "Yo tenía varias situaciones con la madre de mi hijo antes. Ya estábamos en las últimas de esta relación. No me había separado oficialmente de Mily, así que quien no sabe puede catalogarlo como una infidelidad. No fue una infidelidad. Simplemente fue una noche".

El cantante apuntó, por último, que no sólo está dispuesto a darle una pensión alimenticia, sino a darle la vida a su hija Sofía. Respecto a la patria potestad, asegura que no tiene inconvenientes en que la tenga la madre (María Vargas), siempre y cuando le dé la oportunidad de visitar a la niña cuando cuando él pueda o quiera.

¿Lección aprendida? "Hay que andar con cuidado", concluyó el artista.