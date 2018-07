América Latina,

La cantante colombiana Shakira viajó a Barranquilla para cerrar con sus canciones la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su natal Barranquilla. Al parecer sus fanáticos le notaron algo de pancina y comenzaron a preguntarse en las redes sociales si la artista estaría esperando un tercer hijo.

A la salida del aeropuerto un grupo de periodistas se acercó al auto de la cantante y le preguntaron si estaba embarazada. La reacción de la artista se ha hecho viral.

"No, ¿por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí", dijo.

Shak es madre de dos hijos (Milan y Sasha) con el futbolista Gerad Piqué. El próximo 11 de octubre retomará los conciertos programados como parte de su gira "El Dorado".