El cantante cubano Jorge Luis Rojas, más conocido por todos como Rojitas, abrió la polémica en las redes sociales.

“La voz de oro” emitió un vídeo en directo a través de su página de Facebook en el que además de hablar sobre su experiencia en el mundo musical, emitió varias declaraciones en las que hizo pública su opinión sobre el reguetón.

“Yo soy vieja escuela, tuve que estudiar 6 años canto (...) a nosotros nos tocó la competencia cultural”, comenzó el artista tras una breve comparación en la que evidenció la gran escuela y el talento que siempre ha poseído la música cubana.

Segundos después Rojitas comenzó a hablar sobre el contenido y del mensaje que presentan las canciones, un ejemplo que no ve muy conveniente para los oyentes de este tipo de composiciones: “Estoy en contra del mal gusto y de lo que se le está dando a los jóvenes de las generaciones actuales que se le está entregando una música que no tiene ninguna calidad”, expresó.

El cantante enfatizó también en que no tenía nada en contra de los actuales exponentes del género urbano de la Isla, sino de las características que trae consigo el reguetón y de cómo se ve reflejada a la mujer: “Yo no tengo nada en contra de este movimiento urbano, de los muchachos que están ahora, de lo que se está diciendo, yo no tengo nada en contra de esa gente. Yo estoy en contra de la vulgaridad, de las malas palabras, de la degradación de la mujeres, del maltrato y de llamarse artistas cuando no lo son, ninguno, no son cantantes, ninguno, estudien y prepárense”, sentenció.

Como era evidente, las palabras de Rojitas causaron un gran revuelo entre la comunidad virtual, generando controversia entre los defensores del género y los no muy simpatizantes.

“Rojitas es una institución de la música cubana, él está hablando con base, está exponiendo con argumentos sólidos”, “Aquí sí hay escuela”, “Él no está en rivalidad tirándole a nadie simplemente está dando su punto de vista como lo da todo el mundo y vale la pena escuchar a un gran cantante compositor” o “Fuiste muy bueno en tu tiempo la verdad pero ya ese tiempo pasó, ahora es un nuevo género y etapa, acéptalo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.