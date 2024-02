Joven cubano que canta como José José se emociona tras recibir un iPhone de regalo

El joven cubano Elioveliz Pérez Romero, conocido por su impresionante voz y sus interpretaciones de las canciones de José José, se emocionó luego de recibir un iPhone que le envió de regalo uno de sus seguidores.

En un video publicado en su Instagram el joven muestra el equipo, nuevo en su caja, y agradece a la persona que se lo envió.

Afirmó que no conocía a quien le había hecho llegar el teléfono, el cual servirá para hacer grabaciones de mejor calidad, aseguró.

"El último iPhone me lo mandaron y no sé qué persona habrá sido, no sé si está en Cuba, no sé si está afuera, no sé si está en Europa, pero me hicieron llegar esto, no me quisieron decir el nombre, solo me pidieron el carnet y ahora mismo estoy super contento. Nunca en mi vida he tenido un teléfono así en mis manos y gracias a él podré tener mejor calidad en mis videos para ustedes y no sé cómo agradecérselo a esa persona", expresó el joven de 22 años.

Una mujer comentó la publicación y se identificó como la muchacha que le llevó el regalo; y explicó que estaba impresionada porque la persona que envió el equipo la contactó y confió en ella para que se lo entregara a Pérez Romero.

"Solo sé que esa persona que me contactó (y por cierto, confió en mí) tiene un corazón enorme. Dios es grande. Mereces y mucho más, tiene un gran talento", afirmó.

Los seguidores del joven lo felicitaron y le pidieron cuidarse, "que la calle está más mala de lo habitual", recordando que decenas de personas han sido asaltadas y asesinadas en la isla por ladrones que intentan robar lo mismo un celular que una moto eléctrica.

En su perfil de Facebook Pérez Romero tiene vídeos cantando temas de José José y también de otros artistas, demostrando el gran talento para la música que tiene.

Recientemente el músico de la isla Lenier Mesa elogió su voz, y compartió en sus stories de Instagram videos de este cantando.

"El talento que tenemos en Cuba es muy grande. Sigan a este muchacho", escribió el autor de "Cómo te pago" en su publicación.