Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 09:54 (GMT-5)

Jennifer Lopez arrancó su tour hace unas semanas en Los Ángeles, donde tuvo una invitada muy especial sobre el escenario con la que interpretó Limitless: su hija Emme.

Emme brilló en esa primera actuación y en las posteriores con su voz angelical y la gran seguridad que demostró tener para cantar delante de tanta gente con tan sólo 11 años.

Pero aunque sobre la tarima, la hija de los cantantes Jennifer Lopez y Marc Anthony, parece toda una experta en esto de la actuación. Detrás de las cámaras contó cómo se sintió realmente después de esa primera experiencia que guardará por siempre en su memoria y que seguro ha marcado un antes y un después en su carrera.

El vídeo lo ha compartido la Diva del Bronx a través de su canal de Youtube, donde se pueden ver estos conmovedores momentos que están ablandando a los espectadores del clip.

"Cuando era pequeña me daba mucha vergüenza cantar delante de las personas, pero ya no más. En la escuela canto, estuve en una actuación. Lo había hecho antes, pero no así", dijo la pequeña a la cámara sobre este paso tan importante.

"Me gusta ensayar porque unas horas después vas a estar encima del escenario delante de doscientas mil personas. Eso es mucha gente y es divertido", comentó sonriente, dejando claro que eso de desenvolverse ante tantas personas lo lleva en la sangre.

Sobre su momento en la tarima, explicó que no podía ver todas las personas que había frente ella por las luces, algo que incluso agradeció. "No puedo ver a nadie y eso está bien. Así miro a mamá". ¡Awwww!

Este primer contacto con los escenarios ha conseguido que la pequeña se haya sentido orgullosa de sí misma por todo lo que ha alcanzado ante todas esas personas. "Siento que he logrado algo que se puede ver en todas esas personas que aplauden", dijo para finalizar.

Jennifer Lopez que no tenía ojos para otra persona que para su hija en ese momento de su espectáculo ha sentenciado a Instagram: "Muchos regalos me ha dado este cumpleaños y esta es una de mis favoritas. Compartir escenario y cantar con mi pequeño coconut. Mi corazón está lleno, ella no tiene límites".

